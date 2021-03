Erster Austausch über neuer Turnhalle

In einem ersten Brainstorming wurden bereits verschiedenste Ideen angesprochen, wie die Holtwicker Tunhalle bei einem Neubau aufgebaut sein sollte. Der Schulleitung sowie den SW-Verantwortlichen sei dabei vor allem eine möglichst große Sportfläche wichtig – immerhin werde die Turnhalle im Winter von SW-Jugendmannschaften regelmäßig benutzt. Winfried Weber (Grüne) schlug vor, eher eine Multifunktionshalle anstatt einer Turnhalle zu bauen. „Zumindest sollte sie die Richtlinien einer Versammlungsstätte erfüllen, um die Halle auch außerhalb des Sports nutzen zu können“, wünschte sich Weber. Im Zuge von Diskussionen rund um die Nutzbarkeit einer neuen Halle als Ort für Feierlichkeiten, machte Frederik Deitert (CDU) deutlich, dass die Nutzung als Schulsporthalle im Vordergrund der Planungen stehen und damit höchste Priorität haben müsse. „Anschließend folgt die Nutzung für den Sportverein und dann erst die Nutzung darüber hinaus“, forderte er. Weitere Vorschläge aus der Runde betrafen angrenzende Parkplätze, einen Besucherbereich innerhalb der Halle, ein ausreichendes Materiallager sowie eine lange Haltbarkeit durch nachhaltiges Bauen.

Guido Lembeck (CDU) machte indes deutlich, dass bei einem Abriss nicht einfach für längere Zeit auf Schulsport verzichtet werden könne. „Hier muss über ein Jahr improvisiert werden, zum Beispiel über die Verknüpfung von Schul- und Schwimmsport“, räumte Gottheil ein. Beides würde im Rahmen der Bauzeit in Osterwick stattfinden. „Für die Nutzung des Sportvereins kann in dieser Zeit womöglich die Jugendarena für eine Entzerrung sorgen“, ergänzte der Bürgermeister.

Die vielen Ansätze und Ideen will die Verwaltung nun als Aufschlag in die nächsten Sitzungen des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses einfließen lassen – in diesen soll entschieden werden, wie es konkret weitergehen soll. „Wir können uns vorstellen, in einen Planungswettbewerb zu gehen, in dem Architekten die verschiedenen Vorschläge in ihre Planungen integrieren“, schilderte Anne Brodkorb. Ob womöglich 258 000 Euro an Förderung für Investitionen in Schulen (Kommunalinvestitionsförderungs-Gesetz) in den möglichen Bau der Turnhalle investiert werden, steht noch aus. „Das Geld ist zumindest vorerst für dieses Projekt geparkt“, so Gottheil. Das Problem: Bis Ende 2023 müsste der Zuschuss investiert worden sein. „Es kann auch sein, dass wir die 258 000 Euro anderweitig einsetzen. Sicher ist, dass wir sie nutzen und nicht zurückschicken werden“, betonte der Bürgermeister. Stattdessen könne womöglich für den angestrebten Bau der Turnhalle ein anderer Fördertopf angezapft werden.