Radweg-Sanierung beginnt am Montag

Osterwick/HOltwick (leg). Ursprünglich waren die Arbeiten bereits im kommenden Jahr angedacht. Stattdessen packt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland nun die Sanierung des kombinierten Rad- und Gehwegs entlang der Landesstraße 571 zwischen Holtwick und Osterwick an. Die Sanierungsarbeiten beginnen am Ortsausgang von Holtwick und erstrecken sich bis zum Ortseingang von Osterwick. Starten werden die Arbeiten am kommenden Montag (29. 3.) und dauern voraussichtlich bis Mitte Juni, wie die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland einschätzt. In dieser Zeit ist der Rad-/Gehweg voll gesperrt. Die Arbeiten finden in zwei Bauabschnitten statt: Zunächst beginnen die Arbeiten ab dem Ortsausgang Holtwick (Kreuzung Breslauer Straße) bis zum Kreisverkehr Holtwicker Straße/Asbecker Straße. Anschließend geht es ab dem vorgenannten Kreisverkehr bis zum Ortseingang Osterwick (Kreuzung Hermann-Löns-Weg/Klärkesch) weiter.

Von Leon Eggemann