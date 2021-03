Entdeckungstour durch den Dorfpark

„Damit wollen wir Kinder und junge Familien dazu animieren, selbst beim Basteln kreativ zu sein und den Dorfpark weiter aufzuhübschen“, erklärt Carolin van Deenen und ergänzt: „Außerdem haben die Kinder so einen kleinen Anschub, um nach draußen zu gehen und die Welt zu entdecken.“ Mit ihrer Mutter hat sie bereits zehn kleine Stationen, quer über den Spielplatz verteilt, entwickelt. Die ersten Bastelfreunde haben sich den Initiatoren bereits angeschlossen. „Hier hängen auch schon selbstgebastelte Plastik-Ostereier“, freut sich Sigrid van Deenen, dass die Aktion so gut ankommt. Gerade in Zeiten der Pandemie war es Mutter und Tochter ein Anliegen, Besuchern des Dorfparks ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Ihre Anfänge hatten die Osterwicker Ostertage bereits kurz nach dem Weihnachtsfest. „Da haben wir schon mit den ersten Vorbereitungen begonnen“, verrät Carolin van Deenen. So mussten nicht nur Materalien gesucht, sondern zugleich auch kreative Ideen entwickelt werden, damit der Dorfpark in möglichst schöner Oster-Stimmung erstrahlt. „Immer wieder haben wir daran gewerkelt. Ein paar Stunden wurden dabei schon investiert“, schaut die Mutter zurück. „Die Arbeit hat sich definitiv gelohnt. Der Lohn ist die freudige Reaktion der Kinder und Eltern.“ Wie sie hat auch ihre Tochter den beruflichen Weg als Erzieherin eingeschlagen. „Wir sind also vom Fach“, scherzt Carolin van Deenen.

Es ist das erste Mal, dass sie in Eigeninitiative eine Aktion ins Leben rufen. „Für zukünftige Projekte wäre es natürlich toll, weitere Personen mit ins Boot zu holen“, schauen die Osterwickerinnen schon über das Osterfest hinaus. Wer weiß, vielleicht dürfen sich die Kinder auch zu Weihnachten über die ein oder andere selbstgebastelte Dekoration im Dorfpark freuen.