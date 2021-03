Bedarf an Wohnraum weiter riesig

„Diese Problematik ist uns bekannt und leider auch in den anderen Ortsteilen vorhanden“, räumte Bürgermeister Christoph Gottheil ein. Zwar wurden in der Vergangenheit mit Eigentümern von potenziellen Bauflächen Gespräche geführt, letztendlich habe sich die Verwaltung aber immer wieder „Körbe“ abgeholt. „Zum Teil gibt es keine Bereitschaft, Flächen abzutreten“, informierte Gottheil weiter auf die Nachfrage im Rat. Landwirten gehe es dagegen zumeist um einen Tausch von Flächen. „Wir haben zwar Tauschflächen zur Verfügung, aber nicht genug, um alle drei Ortsteile zu versorgen“, erklärte der Bürgermeister.

Im Laufe der Sitzung griff Philipp Brockhoff, Fraktionsvorsitzender der SPD, die Problematik der fehlenden Baugrundstücke nochmals auf. „Gibt es in Rosendahl gültige Bebauungspläne, wo allerdings noch nicht gebaut wurde?“, wollte Brockhoff von der Verwaltung wissen. Wie der Bürgermeister beschrieb, sei das auf der Tagesordnung stehende Darfelder Baugebiet Nord-West an der Eggeroder Straße das beste Beispiel. So gebe es den Bebauungsplan bereits seit 2000, gebaut ist dort trotzdem noch nichts. Diese Fläche wollen nun Investoren vermarkten – bis zu 48 neue Wohneinheiten sollen so in Darfeld entstehen. „Hier könnte zumindest der hohen Nachfrage aus Darfeld Abhilfe geschafft werden“, betonte Gottheil. Im Zuge der Ratssitzung sprachen sich die Ratsmitglieder einstimmig für die Durchführung des lediglich optimierten Bebauungsplanes aus.

Abseits des Baugebiets Nord-West in Darfeld gibt es auch andere Bebauungspläne, die noch nicht in die Tat umgesetzt wurden, darunter auch im Wellenort in Osterwick. Wie die Gemeindeverwaltung auf AZ-Nachfrage schilderte, habe dieser mit Bekanntgabe im Amtsblatt am 7. November 2003 seine Rechtskraft erlangt. Darüber hinaus seien zum Teil einzelne Grundstücke, die bebaut werden könnten, noch nicht umgesetzt worden. „Wir haben bereits ein Baulückenkataster aufgebaut, dort sind Lücken, die bebaut werden könnten, aufgeführt“, so Gottheil. Letztendlich kann sich die Verwaltung aber nicht über den Paragraph 14 des Grundgesetzes (Schutz des Eigentums) hinwegsetzen. „Das macht es uns zum Teil schwer, Eigentümer zum Umdenken zu bewegen“, sagte Gottheil.