Brauchtumsfeuer zu Ostern in diesem Jahr untersagt

Rosendahl (lsy). Vor dem Osterfest stellt die Gemeindeverwaltung klar, dass das Entzünden von Brauchtumsfeuern in diesem Jahr untersagt ist. Wie bereits im vergangenen Jahr ist es verboten, sich aktuell in Gruppen zu treffen und in diesem Fall um ein großes Feuer zu versammeln. „Diese Tradition ist auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht erlaubt“, betont Wolfgang Croner, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales.

Von Leon Seyock