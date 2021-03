Weihnachtsstimmung im lauen März

Eigentlich, informiert sie weiter, sollte der Schwung iPads erst nach den Osterferien an die Schüler ausgehändigt werden. „Mir war aber wichtig, dass sie die Geräte in den Ferien mit nach Hause nehmen und sich dann schon damit beschäftigen können“, betont die Schulleiterin.

Rückblick: Im Sommer des vergangenen Jahres war es, als der Holtwicker Michael Albers – seine Tochter besucht die zweite Klasse der Grundschule – eine Idee mit einem hochgesteckten Ziel hatte. Um in der Zukunft optimal auf den Unterricht auf Distanz vorbereitet zu sein – sei es durch eine Pandemie wie aktuell oder auch durch Krankheit – sollten alle Schüler der Nikolaus-Grundschule ein iPad bekommen. Unter dem Arbeitstitel „Digitalisierung 1 – 2 – 3“ hat er Gespräche mit dem Förderverein der Grundschule, mit Schulleitung und der Gemeindeverwaltung geführt. Die Zustimmung war seinerzeit groß, denn: Das Besondere an dem Projekt war, dass sich 40 ortsansässige Unternehmen anschlossen und so die erforderliche Summe von mehr als 80 000 Euro zusammengetragen werden konnte. Ein Pilotprojekt mit Signalwirkung. „Wir sind ausschließlich auf positive Resonanz gestoßen“, freute sich Albers damals.

Die Gelder zur Beschaffung der neuen Endgeräte wurde dann der Gemeinde zur Verfügung gestellt, die daraufhin die Tablets orderte.

In den vergangenen Tagen war die Freude nun bei allen Beteiligten – und besonders bei den Schülern – groß: In einem ersten Aufschlag wurden 100 iPads bestellt und an die Dritt- und Viertklässler ausgeteilt, nachdem sie von der Firma Muenet aus Holtwick eingerichtet wurden. „Mit diesen Mitteln ist der Distanzunterricht ganz anders möglich“, ist sich Mit-Initiator Michael Albers sicher. Claudia Lanca: „Die Kinder waren hin und weg, als sie die Geräte in Empfang nehmen durften.“ Jeder Schüler bekam neben seinem eigenen Tablet einen Stift und eine Schutzhülle dazu, auch Kopfhörer wurden bereits im Vorfeld angeschafft. „Das war schon etwas Besonderes“, meint Lanca. Auch wenn hinter dem gesamten Projekt viel Arbeit und Organisation stecke, „es hat alles hervorragend und zügig geklappt.“ Es sei ein gutes Signal, wirft Albers ein, dass das Projekt schnell Fahrt aufgenommen und jetzt in einem ersten Aufschlag umgesetzt werden konnte.

Die Pilotphase soll nun bis zu den Sommerferien gehen. Anschließend soll die erste Zeit mit iPads evaluiert und dann entschieden werden, ob auch die Erst- und Zweitklässler entsprechende Ausstattung erhalten. Nach dieser Pilotphase ist angedacht, informiert Lanca, dass monatlich eine Leihgebühr an die Eigentümerin der Endgeräte – die Gemeinde – gezahlt werden soll. Denn so könnten Reparaturarbeiten oder der Austausch einzelner Geräte sichergestellt werden. Aktuell laufe das Projekt zwar mit einem Vertrag zwischen jedem Schüler und Gemeinde, allerdings noch ohne Gebühr.