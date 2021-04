Darfeld. Die Polizei hat in der Nacht auf Montag eine Party in einer Scheune in Darfeld beendet. Neun Personen erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Gegen 2.45 Uhr meldeten Zeugen eine Ruhestörung. In der Scheune entdeckten die Polizisten eine Theke und alkoholische Getränke. Die Gäste trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung und hielten den Mindestabstand nicht ein. Die Beamten erteilten zudem Platzverweise.

Von Allgemeine Zeitung