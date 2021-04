Nistkasten fällt Vandalen zum Opfer

Osterwick. Eigentlich hätten am gestrigen Dienstag die Kinder der Sebastian-Grundschule in Osterwick im Rahmen der Ferienschule von Christine Scholz an ihrem Projekt weitergearbeitet. So haben sich die Schüler seit der vergangenen Woche mit dem kürzlich aufgestellten Bienen-Nistkasten beschäftigt. Dieser befindet sich an der Rückseite des Spiel-Häuschens auf dem Schulhof. Auch nach den Ostertagen wollten sie sofort nach den schwarz-gelben Insekten schauen. Was die Kinder und Christine Scholz stattdessen auf dem Schulhof vorfanden, lässt Schulleiter Thomas Middelberg Schäumen vor Wut. „Unbekannte haben den Nistkasten zerstört. Die vielen Einzelteile lagen quer auf dem Gelände verstreut“, berichtet der Schulleiter verständnislos.

Von Leon Eggemann