Das menschliche Lexikon aus Holtwick

Holtwick. Der erste Griff nach dem Aufstehen geht immer zur Zeitung. „Ich muss mich schließlich über Neuigkeiten aus dem Ort informieren“, lacht Ludger Berning. Seine Morgenroutine verbindet er mit seinem großen Hobby: dem Archivieren. So schnappt er sich täglich nach dem Lesen eine Schere und schneidet den Rosendahler Teil aus der Zeitung. „Der kommt dann in meine Sammlung“, erklärt der 92-Jährige. Versteckt hat er diese in seinem eigenen Lagerraum. „Immer hereinspaziert in meine Welt“, grinst er, während er die Tür öffnet. Es kommt ein riesiges Regal zum Vorschein. Darin: unzählige Ordner, fein säuberlich sortiert und, zur besseren Orientierung, mit Nummern versehen – von eins bis 113. „Ich denke, dass noch ein paar Ordner dazukommen“, vermutet Berning.

Von Leon Eggemann