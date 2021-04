Die ersten Kilometer sitzen fest im Sattel

Werben möchte die Gemeindeverwaltung damit für die Aktion Stadtradeln, die bundesweit stattfindet und im Kreis Coesfeld vom 1. bis zum 21. Mai durchgeführt wird. Dabei ist die letzte Veranstaltung noch gar nicht lange her, weiß Sylvia Vilain: „Eigentlich war das Stadtradeln in 2020 auch im Mai geplant, durch die Corona-Pandemie wurde die Aktion aber in den September verschoben.“ Nun freuen sich die Beteiligten, dass wieder im Schein der Frühlingssonne in die Pedale getreten werden kann. An dem Prinzip hat sich nichts verändert: Jeder kann sich auf der Internetseite der Kampagne registrieren und trägt seine in dem dreiwöchigen Zeitraum geradelten Kilometer ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder um einen Ausflug per Rad handelt. „Jeder Kilometer zählt“, betont die Klimaschutzbeauftragte.

Im vergangenen Jahr haben sich aus Rosendahl 38 Personen am Stadtradeln beteiligt, „vielleicht können wir das in diesem Jahr toppen“, hofft Vilain auf viele Teilnehmer. Organisiert waren sie in sieben Gruppen. „Es können sich Nachbarschaften, Sportvereine, Unternehmen oder Freundeskreise als Gruppe anmelden und innerhalb dieser Kilometer sammeln“, erklärt die 24-Jährige. Wer sich nicht als Gruppe anmelden möchte, kann auch einem offenen Team beitreten. Anmeldungen zur Teilnahme sind ab sofort möglich.

Für die drei Personen, die innerhalb der drei Wochen die meisten Kilometer radeln, winken am Ende der Aktion Preise. Welche das sein werden, verrät die Verwaltung noch nicht. In 2020 wurde das Team von Schwarz Weiß Holtwick ausgezeichnet, die innerhalb ihrer achtköpfigen Gruppe insgesamt 4714 Kilometer zurücklegte. Beachtlich war auch die Leistung der Einzelperson mit der weitesten Strecke: „Mit 1010 Kilometer lag diese Person weit vorne“, erinnert sich Sylvia Vilain. Alle 38 Teilnehmer zusammen radelten über 13 600 Kilometer – und sparten damit zwei Tonnen CO2 ein.

Die Gemeindeverwaltung wird im Übrigen auch ein eigenes Team ins Rennen schicken, informiert die Klimaschutzbeauftragte weiter, die die Kampagne in Rosendahl koordiniert. Die ersten Kilometer haben Gottheil, Brodkorb und Vilain jedenfalls schon für das Foto gesammelt… | www.stadtradeln.de/rosendahl