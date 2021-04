Gerätehaus künftig am Holtkebach

Dass ein Umzug aus dem alten Feuerwehrgerätehaus an der Parkstraße überfällig ist, darüber waren sich die Verwaltung und der Löschzug bereits lange im Klaren. „Das alte Gebäude platzt aus allen Nähten“, schildert Bürgermeister Christoph Gottheil. Da ein An- und Umbau des bisherigen Standorts anders als in Osterwick nicht infrage komme, musste eine geeignete Ersatzfläche her. Die Suche gestaltete sich allerdings als äußerst schwierig. „Es wurden viele Gespräche geführt und mehrere Optionen abgewogen. Jetzt haben wir mit der Familie Völker eine Einigung erzielt“, resümiert Gottheil.

Diese hat sich den Abtritt der aktuell noch landwirtschaftlichen Fläche nicht leicht gemacht, wie Alfons Völker berichtet. „Vor drei Jahren kam die erste Anfrage der Verwaltung. Weil die Fläche direkt an unseren Hof angrenzt, mussten wir uns lange beraten“, erzählt Völker. Was die Familie letztendlich überzeugte, war das Angebot der Gemeinde, die landwirtschaftliche Fläche mit einer anderen zu tauschen. Der nötige Papierkram ist bereits unter Dach und Fach, die Tinte trocken. „Wir rechnen es der Familie Völker hoch an, dass die Flächen nun für die örtliche Feuerwehr getauscht wurden“, betont Gottheil.

Nun gilt es für die Gemeindeverwaltung, die nächsten Schritte bis hin zum Baubeginn einzuleiten. „Als nächstes steht ein Immissionsgutachten auf dem Plan, danach die Änderung des Flächennutzungsplanes“, zählt der Bürgermeister auf. Gespräche zum Bauvorhaben seien mit der Bezirksregierung Münster geführt worden – hier gebe es bereits grünes Licht. Bezüglich eines konkreten Bauplans will die Verwaltung über einen Wettbewerb unter Architekten den letztlich besten Entwurf auswählen. Konkret ist bisher, dass das neue Feuerwehrgerätehaus auf insgesamt knapp 5000 Quadratmetern entstehen soll.

Bis der neue Standort tatsächlich einsatzbereit ist, wird aber noch eine gewisse Zeit ins Land ziehen. „Wir hoffen, im nächsten Jahr den ersten Spatenstich zu setzen“, so Merschformann. Knapp zwei bis drei Jahre dürften sich die Feuerwehrleute aus Holtwick noch gedulden müssen, bis ihr neuer Standort bezugsfertig ist. „2025 feiern wir 100-jähriges Jubiläum. Das wollen wir auf jeden Fall im neuen Gerätehaus feiern“, schaut Christoph Lembeck weit voraus. Für ihn ist bereits klar, dass dabei die Familie Völker auf der Gästeliste nicht fehlen darf. „Wir müssen uns ja schließlich noch revanchieren“, schmunzelt der Löschzugführer.