Baulücke soll Wohnungen weichen

Darfeld. Die Neugestaltung des Darfelder Markts nimmt immer mehr Formen an. So soll nicht nur auf dem Gründstück der ehemaligen Gaststätte Rahms ein Neubau für seniorengerechtes Wohnen entstehen (wir berichteten). Auch auf dem Gelände am Darfelder Markt 28/30 tut sich was. Dort gibt es bereits seit längerer Zeit eine größere Baulücke. Wie im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vorgestellt wurde, soll diese Lücke bald geschlossen werden. So planen Investoren, auf den bis dato noch leeren Grundstücken zwei Baukörper errichten zu lassen. Mithilfe einer Durchfahrt werden diese dabei miteinander verbunden. Insgesamt sollen so 15 Wohneinheiten entstehen. Allerdings sollen die Neubauten auch Platz für Gewerbeeinheiten bieten. „Dort könnte zum Beispiel ein Café entstehen“, wurde Werner Hessling, der die Planungen vorstellte, schon konkret.

Von Leon Eggemann