Ehrenamtskarte (vorerst) auf Eis gelegt

„Das Projekt könnte sich als zahnloser Tiger entpuppen“, befürchtete etwa Guido Lembeck (CDU). Zwar hätte jeder, der die 250 ehrenamtlichen Stunden pro Jahr schaffe, die Karte verdient. „Was ist aber mit Personen, die neben ihrem Beruf ehrenamtlich aktiv sind und nur 200 Stunden schaffen? Eine gewisse Ungerechtigkeit ist kaum auszuschließen“, warnte er. Dem schloss sich Ewald Rahsing (CDU) an. So seien vor allem Sportvereine im Fokus der Ehrenamtskarte. „Vergessen werden da Personen, die zum Beispiel regelmäßig ihre Nachbarn im Alltag unterstützen“, ergänzte er. Auch Bürgermeister Christoph Gottheil äußerte seine Bedenken, dass mit der Ehrenamtskarte ein Klassensystem entstehen könne. Er wolle zwar niemanden die Karte verwehren, sehe aber mehr Vorteile darin, die Vereine und Institutionen in Rosendahl mit Förderungen von größeren Projekten zu unterstützen. „Da wäre in Gänze womöglich mehr erreicht“, prognostizierte er.

Vertreter der Wählerinitiative Rosendahl hatten bereits vor der Sitzung mit Ehrenamtlern über die Thematik gesprochen. Darüber berichtete Hartwig Mensing. „Der Großteil legt eher Wert auf den klassischen Schulterklopfer. Das Ehrenamt muss nicht mit der Karte in die Öffentlichkeit getragen werden“, schilderte der WIR-Fraktionsvorsitzende. Auch die Verwaltung hatte im Vorfeld ein erstes Meinungsbild verschiedener Vereine eingeholt. Abschreckend sei für diese vor allem die Ausstellung der Nachweise über die geleisteten Tätigkeiten. Ein genaues Nachhalten des Zeitaufwandes würde eine Menge an Arbeit bedeuten. Fraglich sei auch, wie viele Ehrenamtler in Rosendahl überhaupt für den Erhalt der Ehrenamtskarte infrage kommen. „Es wäre gut zu wissen, welches Potenzial die Karte überhaupt hat. Dafür braucht es womöglich eine Arbeitsgruppe, die sich konkret damit beschäftigt“, sagte Lembeck. Hartwig Mensing fügte hinzu, dass, sollte eine Ehrenamtskarte ins Leben gerufen werden, diese auch einen gewissen Wert haben sollte. „Gerade hier vor Ort sehe ich diese Vorteile noch nicht“, merkte er an.

Wie Carmen Hambrügge betonte, könne sie die Bedenken zum Teil verstehen. Dennoch hielt sie weiter an der Einführung der Ehrenamtskarte fest. So handele es sich bei dieser nicht um ein Instrument, das die Wertschätzung anderer Ehrenamtler schmälert. Im Gegenteil. Vielmehr solle sie auf die herausragende Arbeit vor Ort aufmerksam machen. Unterstützung erhielt sie von Frederik-Maximilian Lethmate (CDU). „Wir müssen uns nicht zwischen der Karte und der Förderungen von Vereinen entscheiden“, erklärte er. Mit einer Kombination könne stattdessen individuell aber auch in der Breite gefördert werden.

Nach einer Sitzungsunterbrechung schlug Carmen Hambrügge vor, zunächst nicht über eine Einführung abzustimmen. Stattdessen solle mithilfe einer Arbeitsgruppe eine Potenzial-Analyse durchgeführt werden. Darunter fallen Fragestellungen zur Anzahl an potenziellen Nutzern und Interessenten in Rosendahl, aber auch ob örtliche Betriebe die Ehrenamtskarte unterstützen und sie mit lokalen Angeboten so attraktiver machen. Die Ergebnisse sollen im Dezember vorgestellt werden, ehe weiter über den Antrag beraten wird.