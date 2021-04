Hand in Hand für die neuen vier Wände

Angelika und Johannes Löhnert sind 2008 nach Höven gezogen, vorher haben sie 40 Jahre lang in Essen gelebt. „Wir sind hier so toll aufgenommen worden. Das wollen wir anderen auch ermöglichen“, nennt sie Beweggründe für das soziale Engagement. Besonders bei Gesprächen mit dem Sozial- und Jugendamt konnte das Paar der Flüchtlingsfamilie unter die Arme greifen. Das Ziel: Eine Wohnung finden, die genügend Platz für die siebenköpfige Familie bietet. „Gerade in Zeiten von Corona wurde es in der alten Unterkunft immer enger, was die Familie zunehmend belastete“, berichtet Johannes Löhnert. Nach einigen Telefonaten hat das Sozialamt dann eine passende Wohnung gefunden und zur Verfügung gestellt. „Über eine Zeitungsanzeige haben wir nach Spenden von Möbeln gefragt“, verrät Angelika Löhnert.

Die Resonanz war überwältigend. Immer wieder meldeten sich Personen aus der Gemeinde Rosendahl und näherer Umgebung, die Möbel zur Verfügung stellen wollten. „Eine Frau aus Holtwick hat sogar eine komplette Wohnungseinrichtung gespendet. Einfach unglaublich“, kann Angelika Löhnert die Solidarität noch immer kaum in Worte fassen. Doch nicht nur mit Spenden wurde geholfen. Die Möbel mussten schließlich auch abgeholt und in die Wohnung transportiert werden. „Bekannte aus Osterwick kamen mit einem Pferdetransporter zur Hilfe“, erklärt Johannes Löhnert. Doch damit war die Hilfe noch immer nicht zu Ende. „Sogar die Installation und das Aufbauen der Möbel wurde unterstützt“, ergänzt seine Frau.

Immer mit angepackt hat dabei auch die Familie Mirzai. Auch wenn beide Elternteile berufstätig sind, wollten sie Teil der Arbeiten in den neuen vier Wänden sein. „Es lief alles Hand in Hand. Sie waren immer dabei, wir waren quasi das Sprachrohr“, fasst es Angelika Löhnert zusammen. Die Kinder besuchen derweil die Schule, beziehungsweise den Kindergarten.

Mittlerweile hat sich die Familie bestens in der neuen Wohnung eingelebt. „Wir sind sehr glücklich über unsere neue Wohnung und den Platz für alle Familienmitglieder“, freut sich Mutter Golshan. Auch wenn sich die befreundeten Familien zurzeit nicht so oft sehen können, haben sie stetig Kontakt. Wenn nicht von Angesicht zu Angesicht, dann über das Telefon. „Sie gehören zu uns und unserer großen Familie“, ist Mohammad Mirzai dankbar für die Unterstützung. Sie helfe dabei, in Rosendahl richtig anzukommen, bringt es der älteste Sohn auf den Punkt. „Wir fühlen uns super aufgenommen und bekommen von den Menschen viel Hilfe. Das macht glücklich“, strahlt er.