Frau Lange, der letzte Tag als Kita-Leiterin steht heute an. Wie schade ist es für Sie, dass das vergangene Jahr unter den Corona-Einflüssen gelitten hat?

Eva Lange: Das Jahr hat einen faden Beigeschmack. Es konnten viele Veranstaltungen, die ich ein letztes Mal miterlebt hätte, nicht stattfinden. Zum Beispiel das Großeltern-Fest oder das Abschiedsfest mit Übernachtung. Das tut natürlich schon etwas weh.

Aber die Erinnerungen an die Zeit im Kindergarten werden dadurch nicht getrübt?

Eva Lange: Darüber kann ich hinweg sehen. Man muss auch die Dinge vor Corona erkennen, die Pandemie würde ich da gerne ausblenden.

Welche Herausforderungen abseits der Pandemie mussten in den über 30 Jahren bewältigt werden?

Eva Lange: Besonders herausfordernd waren die permanenten Kita-Gesetzesänderungen, die Schnelllebigkeit in der Verwaltung, aber auch der Platzmangel, den wir hier in der Kita über Jahre bewältigen mussten. Solche Angelegenheiten haben schon viel Kraft und Energie gekostet.

Kraft und Energie, die in der Arbeit mit den Kindern wieder aufgefüllt wurden?

Eva Lange: Auf jeden Fall. Da braucht man zum Beispiel nur ins Mäusenest zu gehen, wo die Kleinsten sind, aber auch in die anderen Gruppen. Dann ist der Akku ganz schnell wieder aufgeladen (lacht).

Ist es das, was den Beruf so besonders macht?

Eva Lange: Die Arbeit mit Kindern tut einfach gut. Ich würde nichts anderes werden wollen, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Der Umgang mit Kindern und der Kontakt zu den Familien ist schön und prägt auch. Gerade dann, wenn man die Entwicklung der Kinder über die Jahre verfolgen kann – vom ersten zum letzten Kindergartenjahr. Insgesamt dürften es wohl über 1000 Kinder sein, die ich in ihrer Kindergartenzeit begleitet habe. Teilweise kommen schon Eltern mit ihren Kindern zu uns, die zu meiner Zeit selbst noch im Kindergarten waren.

Und jetzt heißt es Abschied nehmen...

Eva Lange: Wir haben hier ein wunderbares Team, dem ich sehr dankbar für die lange gemeinsame Zeit bin. Der Abschied fällt mir nicht leicht. Aber ich werde wohl das ein oder andere Mal noch im Kindergarten vorbeischauen. Ich habe noch ein Enkelkind hier, das ich bestimmt mal Hinbringen und Abholen werde (lacht).

Steht eine Nachfolgerin für Sie bereits fest?

Eva Lange: Ja. Nicole Jasper wird ab der nächster Woche für mich übernehmen. Angefangen ist sie schon am 1. April. Die Übergabezeit hat uns beiden gut getan. Ich konnte mich langsam herausziehen und sie kann so ganz langsam starten. Der Übergang greift quasi wie ein Zahnrad ineinander.

Richten wir den Blick in die Zukunft. Was steht für Sie jetzt auf dem Plan?

Eva Lange: Als allerersten bleibt der Wecker morgens aus. Der hat sonst immer gegen 6 Uhr geklingelt. Ansonsten kann ich meinen Hobbys jetzt vermehrt nachgehen. Ich koche gerne, ich stricke und häckel, fahre gerne Fahrrad, da gibt es einiges. Dazu kommen meine sechs Enkelkinder, die ich bestimmt öfter aufpassen werde. Das wird mir bestimmt helfen, den Wechsel vom Berufsleben in die Rente zu schaffen. Ansonsten wäre es ja ein Schritt von 100 auf Null.

Also in Ihrem Fall von 100 auf sechs?

Eva Lange: Ja oder so (lacht). Also ich denke ganz einfach wird es am Anfang nicht. Über drei Jahrzehnte sind eine lange Zeit. Ich habe mein ganzes Leben geplant, jetzt kann ich auch mal planlos sein und den Ruhestand einfach auf mich zukommen lassen.