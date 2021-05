Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in ein Wohnhaus in der Osterwicker Bauerschaft Horst einzubrechen. Das teilte die Polizei mit. Die Täter hatten versucht, mehrere Türen und Fenster aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht, so die Polizei. Es entstand an Türen und Fenstern Sachschaden. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung