In tiefer Freundschaft weiter verbunden

Rosendahl. Freundschaft, Verbundenheit, Partnerschaft – drei Begriffe, die am Christi-Himmelfahrt-Wochenende für den Partnerschaftsverein Rosendahl-Entrammes/Forcé/Parné von besonderer Bedeutung sind. Schließlich finden dann traditionell die Besuche im Nachbarland statt. So wäre normalerweise eine große Delegation an Franzosen zu Gast in Rosendahl, um gemeinsam das 2020 ausgefallene 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft zu feiern. Doch auch in diesem Jahr konnte der Besuch coronabedingt nicht angetreten werden. „Dem Wochenende fehlt etwas, wenn diese Freundschaft nicht gefeiert werden kann“, bedauert Monika Klein, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Das haben sich wohl auch die Freunde aus Frankreich gedacht. So haben sich diese entschlossen, eine ganz besondere Botschaft nach Rosendahl zu schicken – ein Gemälde, dass genau die Werte der Freundschaft und Verwurzlung zwischen den Partnergemeinden symbolisiert.

Von Leon Eggemann