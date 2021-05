Bauabschluss passend zur Fahrradsaison

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Maßnahme auf rund 450 000 Euro. So wurde unter anderem auf einer Breite von etwa fünf Metern von Darfeld aus kommend auf der rechten Straßenseite Bäume gefällt und Sträucher zurückgeschnitten. Hinzukommt, dass der Radweg an die Höhe der Straße angepasst wurde. Aus diesem Grund wurde der Weg mit Boden auf bis zu zwei Metern aufgefüllt, wie Stefan Elsinghorst (Straßen.NRW) seinerzeit erläuterte. Nun kann passend zum anstehenden Sommer die insgesamt knapp 2,3 Kilometer lange Strecke auch befahren werden.

Doch nicht nur auf der L 580 hat sich einiges getan, auch die Sanierung des Radweges an der L 571 zwischen Holtwick und Osterwick geht stetig voran. „Hier befinden sich die Arbeiten im ersten Abschnitt der Strecke im Abschluss. Es muss aktuell noch asphaltiert werden“, informiert Nina Wischeloh. Gemeint ist die Strecke vom Holtwicker Ortseingang bis hin zum Kreisverkehr in Osterwick, wo früher die „lange Ida“ stand. Der zweite Abschnitt vom Kreisverkehr bis hin zur Osterwicker Ortseinfahrt soll spätestens Ende Juni abgeschlossen werden. „Es kann also auch hier noch im Sommer auf neuen Untergrund gefahren werden“, so Wischeloh.

Insgesamt belaufen sich die Sanierungskosten, die das Land NRW trägt, auf rund 650 000 Euro. Notwendig ist die Maßnahme aufgrund der zunehmenden Schäden durch die anliegenden Bäume. Deren Wurzeln drücken die Asphaltdecke nach oben und sorgen so für eine unebene Strecke.