„Wurde von Anfang an gut aufgenommen“

Osterwick. Erste Erfahrungen konnte Nicole Jasper in den ersten knapp zwei Monaten im Kindergarten Ss. Fabian und Sebastian in Osterwick schon machen. Zunächst noch in Zusammenarbeit mit Eva Lange, ehe sie die alleinige Leitung übernommen hat. Im Gespräch mit Redaktionsmitglied Leon Eggemann spricht die 27-Jährige über das Kennenlernen mit den Kindern, besondere Herausforderungen und Ziele in der kommenden Zeit.

Von Allgemeine Zeitung