Bahnhofscafé zu Fronleichnam wieder geöffnet

Darfeld (leg). Es tut sich wieder was am Bahnhof Darfeld. „Der Generationenpark war sowieso immer gut besucht. Auch beim Brotbacken kommen einmal im Monat viele Gäste“, fasst Rolf van Deenen, 1. Vorsitzender des Heimatvereins Darfeld, die vergangenen Wochen am Bahnhof zusammen. Nun soll mit der Öffnung des Bahnhofscafés ein weiterer Schritt in Richtung Normalität getan werden. „Angedacht ist, dass wir zum 3. Juni, also über das Fronleichnam-Wochenende, wieder öffnen“, verrät der Vorsitzende.

Von Leon Eggemann