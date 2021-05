Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Große Resonanz erwartet auch Gerburg Sengenhorst von der Altdeutschen Pilsstube in Osterwick. Im 40 Quadratmeter großen Biergarten soll sogar ab heute wieder Außengastronomie angeboten werden. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter für den Auftakt“, erklärt sie. Laut Wetter-App stehen dafür die Chancen nicht ganz schlecht. So zeigt dieses für den Freitag zumindest keinen Regen an. Anders ist das am Samstag, Sonntag und Pfingstmontag. „Ab Samstag wird bei uns ohnehin die Innengastronomie wieder geöffnet“, sieht Sengenhorst darin kein Problem. Wie auch in Darfeld wurden die vergangenen Tage für eine Grundreinigung und der Zuordnung von Tischen, um die Abstandsregeln einhalten zu können, genutzt. „Auch die Getränke stehen kalt und Lebensmittel sind beordert“, ergänzt die Osterwickerin.

Noch etwas Geduld gefragt ist dagegen in Holtwick. „Über Pfingsten werden wir noch nicht öffnen“, kündigt Thomas Vörding von der gleichnamigen Gaststätte an. Stattdessen ist das darauffolgende Wochenende, also ab Freitag, dem 28. Mai, als Startpunkt für die Öffnung angepeilt. „Die Lockerungen sind recht kurzfristig entschieden worden. Wir treffen derzeit noch Vorbereitungen und nehmen uns für die Öffnung noch eine Woche Vorlaufzeit“, schildert Vörding die Hintergründe der Entscheidung. So muss unter anderem noch das Personal eingeteilt und Material eingekauft werden. „Hinzukommt, dass wir uns noch um die Kontrolle am Eingang von Geimpften, Getesteten und Genesenen kümmern müssen“, ergänzt er. Bis auch hier wieder bewirtschaftet wird, müssen Speisen noch für eine Woche vor Ort abgeholt werden.