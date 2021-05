90-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 90-jährige Holtwickerin ist am Samstagmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Um 11.40 Uhr hat die Frau nach Polizei-Angaben mit einem Krankenfahrstuhl die Straße „Kirchplatz“ in Holtwick gequert. Eine 39-jährige Holtwickerin war mit ihrem Auto auf der Straße unterwegs und übersah bei einem Abbiegevorgang die 90-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 90-Jährige verletzt wurde. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, so die Polizei. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung