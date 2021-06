Herr Wolter, hat man sich unter den Feuerwehrkollegen in den vergangenen Monaten überhaupt abseits von Einsätzen gesehen?

Wolter: Als Feuerwehrkollegen höchstens über Videokonferenzen, ansonsten gar nicht. Privat aber sicherlich, aber was die Feuerwehr angeht, läuft aktuell noch nicht viel.

Inwieweit hat die Pandemie denn die Arbeit der Feuerwehr geprägt?

Wolter: Es hat sich zumindest ziemlich viel entschleunigt, da im Moment einfach wenig los ist. Alleine dadurch, dass man sich nicht untereinander trifft, sondern dies ausschließlich über Videokonferenzen stattfindet. Anschließend muss dann natürlich auf das gemeinsame Beisammensein bei einem Bierchen verzichtet werden.

Sie reden von Entschleunigung. Wie ist das Jahr bisher verlaufen? Ist es denn auch ruhiger oder hat es schon verhältnismäßig viele Einsätze gegeben?

Wolter: Also in diesem Jahr hat es bisher relativ wenige Einsätze gegeben. 2019 waren es besonders viele, da hatten wir in allen drei Orten zusammen knapp 100 Einsätze. Im letzten Jahr sind wir wieder auf Normallevel gegangen, da waren wir bei 60. 2021 werden wir wohl, wenn ich auf das gesamte Jahr prognostiziere, bei knapp 50 Einsätzen landen. Weniger geworden sind vor allem die Verkehrsunfälle, durch das Home-Office sind weniger Autos auf den Straßen, auch Öl-Spuren hat es weniger gegeben.

Was für Auswirkungen hat es, dass coronabedingt Übungen und Zusammenkünfte gestrichen werden mussten?

Wolter: Ein Problem ist zum Beispiel, dass man nach einem Jahr nicht behalten kann, wo an unseren Fahrzeugen bestimmte Teile liegen. Deswegen sind auch manche Kameraden zwischendurch ins Gerätehaus gegangen, um nochmals sich den Aufbau unserer Fahrzeuge ins Gedächtnis zu rufen.

Aber es gibt ja Licht am Ende des Tunnels...

Wolter: Richtig, wir sind jetzt seit Anfang Mai wieder am üben, allerdings mit Test und in Gruppen von bis zu zwölf Kameraden und dazu nur in Darfeld und Osterwick. Holtwick hatte sich gegen das Üben unter Voraussetzung eines Tests entschieden. Da wir aber mittlerweile alle durchgeimpft sind, kann in 14 Tagen, wenn alle immunisiert sind, auf die Tests verzichtet werden. Ansonsten hoffen wir noch auf weitere Lockerungen, damit bald wieder in größeren Gruppen Übungen durchgeführt werden dürfen.

Wie es ist es um die Jugend gestellt? War es schwierig in Coronazeiten diese für die Feuerwehr zu begeistern?

Wolter: Neue Leute sind nicht dazu gekommen, ich hoffe natürlich, dass von unseren jetzigen Mitgliedern niemand austritt. Zwischenzeitlich wurden auch für sie Online-Schulungen gemacht. Manchen haben diese gefallen, manchen nicht. Aber man muss natürlich Verständnis dafür haben, viele haben ja auch für die Schule ständig auf den Bildschirm schauen müssen.

Umso wichtiger, dass jetzt wieder in die Präsenz gegangen wird. Was steht in diesem Jahr für die Feuerwehr noch auf dem Plan?

Wolter: Erstmal wieder vernünftig mit den Übungen anfangen. Wir hatten auch überlegt, einen „Kennlernabend“ mit unseren Kameraden zu veranstalten, bei dem man endlich wieder miteinander quatschen kann. Gerade bei der Feuerwehr ist die Kameradschaft besonders wichtig. Wenn man zusammen in ein brennendes Haus geht, muss man sich ja auch auf den anderen verlassen können. Wenn man sich nur einmal so sieht, funktioniert das nicht so gut. Ich gehe davon aus, dass die Kameraden nach solchen Abenden auch wieder Feuer und Flamme für die Feuerwehr sind.