Staus nach Unfall: A2 zwischen Minden und Hannover gesperrt

Rehren (dpa) - Nach dem Zusammenstoß eines Lastzuges mit einem Pkw bleibt die Autobahn 2 zwischen Westfalen und Hannover mindestens bis Samstagvormittag gesperrt. Der Grund: Der Asphalt muss erneuert werden. Es werde nicht damit gerechnet, dass sich der Stau in der Nacht auflöse, teilte die Polizei NRW am Freitagabend per Twitter mit. Sie bat Autofahrer, die A2 in Richtung Hannover in Ostwestfalen-Lippe weiter weiträumig zu meiden. Laut WDR standen viele Autofahrer über viele Stunden im Stau.

Von dpa