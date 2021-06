Der Blick von der Opferseite

Büro-Arbeit, Betreuung von Gruppen, Organisation des Aufenthalts einschließlich Buchung einer Unterkunft, Vermittlung von Führungen, Bestellung von Fahrdiensten. Das Aufgabenspektrum ist groß und scheint in dieser nüchternen Aufzählung zum Tagesablauf eines Reiseleiters zu gehören. Doch mit diesem Beruf hat Anna Schnepper nichts am Hut.

Sie wird ab 1. September diese und noch weitere Aufgaben in Theresienstadt erledigen. In diesem tschechischen Ort hatten die Nationalsozialisten ein Konzentrationslager errichtet. Heute ist dort eine Gedenkstätte, damit die Gräuel des Hitler-Regimes nicht vergessen werden. Als Freiwillige wird die Abiturientin dort ein Jahr für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) tätig sein.

Ungewöhnlich für eine 19-Jährige? Wie andere das sehen, ist ihr relativ egal. „Ich wollte nach dem Abi nicht sofort zur Uni und die nächste Lern-Etappe angehen“, sagt sie mit einem Lachen. In der Schule habe sie gerne Geschichte gemacht. Die Nazi-Zeit will sie aus einer anderen Perspektive, der der Opfer, kennenlernen. Ein Buch, das von einer Insassin des KZ Theresienstadt geschrieben worden ist, gibt den Ausschlag.

Das Wollen allein reicht nicht aus. Die Aktion Sühnezeichen erwartet viel von ihren Freiwilligen. „Rund die Hälfte der Bewerber wird abgelehnt“, sagt Anna Schnepper. Was nachvollziehbar erscheint, wenn sie vom 20-minütigen Bewerbungsgespräch erzählt. „Da kommt es zu ganz extremen Ansprachen.“ Hart im Nehmen müsse man schon sein.

Was die Abiturientin freut ist die Tatsache, dass sie gemeinsam mit einer deutsch-sprachigen Freiwilligen aus Österreich ein Team bilden wird. Mal ein Jahr auf sich gestellt zu sein, sei gut, meint die 19-Jährige. Das diese Abwechslung in Tschechien stattfindet, sei auch in ihrer Familie mit Freude aufgenommen worden. Wobei das möglicherweise daran liegt, dass Theresienstadt relativ leicht zu erreichen ist. „Norwegen und Israel wären die Alternativen gewesen“, schmunzelt die Lengericherin.

Eigentlich hätte die Familie es wissen müssen. „Seit meinem 14. Lebensjahr spreche ich davon, dass ich nach dem Abi mindestens ein halbes Jahr Auszeit nehme.“ Das dazu Projektarbeit im sozialen Bereich gehöre, sei ihr ebenso klar gewesen.

Wie es nach diesem freiwilligen Jahr weitergehen soll? Sie hat sich noch keine Gedanken gemacht. „Ich bin für alles offen.“ Jetzt liegt der Fokus auf diesem Projekt in Theresienstadt.

Eine weitere Hürde, die von der Aktion Sühnezeichen errichtet wird, kann sie nur mit fremder Hilfe überspringen: 15 Paten müssen sie für ein Jahr mit 15 Euro im Monat unterstützen. Wer der 19-Jährigen helfen will, zudem noch mehr über das Projekt erfahren und Vor-Ort-Berichte von Anna Schnepper erhalten möchte, soll sich per E-Mail an die junge Frau wenden.