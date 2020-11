Nachdem sie Opfer von falschen Enkeln oder falschen Polizisten geworden sind, schämen sich viele Betroffene zutiefst angesichts ihrer Gutgläubigkeit. „Darum bieten ihnen unsere Opferschützer Gespräche an, damit sie über die Tat reden können“, sagt Ute Stehr von der Polizei in Münster. „Wir machen keine Vorwürfe. Wir zeigen Verständnis.“ Schließlich seien die Opfer so unter Druck gesetzt worden, dass sie keine Chance hatten. Im Alter lasse nicht nur die Fähigkeit, schnell zu laufen, nach, sondern auch die gesunde Skepsis. Genau zu der rät ihre Kollegin Alexandra Kampmann-Kriens. „Egal, ob jemand mit einem Anliegen vor der Tür steht oder am Telefon etwas von Ihnen will: Nehmen Sie sich Zeit, und seien Sie skeptisch. Wenden Sie sich an Dritte. Wenn Sie die Situation überrumpelt: Beenden sie da Gespräch.“