Ein eigener Pflegedienst für Lotta?

Als Lasse (6) sein kleines Schwesterchen bekam, änderte sich das Leben der Geiers. PCH2 ist eine Krankheit, die Lotta, heute dreieinhalb Jahre alt, in ständiger Lebensgefahr schweben lässt. Sie braucht 24 Stunden Pflege. Die soll sie weiter haben – auch, wenn Familie Geier ab Januar keinen Pflegedienst mehr haben sollte. Sie will deshalb ihr eigener werden.

Der Schweregrad von Lottas Leiden ist dokumentiert. Ihr Kinderzimmer ist im Grunde ein Intensiv-Raum daheim. Ihre Atmung wird ständig überwacht, weil sie ausfallen kann. Ihre Nahrung läuft per Sonde direkt in den Darm. „Mehr als zweimal“, sagt Mutter Geier, „stand sie schon auf der Kippe.“ Deshalb scheidet eine Krankenhaus-Unterbringung für sie aus: Sie fürchtet, dass es der eine Augenblick zu viel sein könnte, den eine mit anderen Patienten auf der Station befasste Schwester zu spät kommen könnte.

Es geht letztlich ums Geld. Die Techniker Krankenkasse, die den gesetzlichen Versorgungsauftrag hat, und ein Dortmunder Pflegedienst hatten sich auf einen Stundensatz für die Betreuung bei Geiers zu Hause geeinigt.

"Ich habe Ende Oktober einen Anruf erhalten. Darin hat man mir mitgeteilt, dass ich ab Januar ohne Pflege da stehe." Mutter Sonja Geier

Dennoch drohte, was neutral „Versorgungslücke“ heißt. Nach einem Vertragsabschluss über 33 Euro zwischen Kasse und Pflegedienst „Peggy Blue“ machte die Firma Bedarf für einen Aufschlag geltend, wollte 40 Euro. Ergebnis eines Schiedsspruchs waren dann 35,50 Euro. Zunächst schien das so auch in Ordnung, zumal die TK Bereitschaft erklärt hatte, ab 2019 auch über Sätze von 40 Euro und mehr zu reden. Bedingung: Der Pflegedienst müsse den dafür fälligen Aufwand dokumentieren.

Doch der Pflegedienst blieb dabei, dass es keine Basis gebe. Aus Sonja Geiers Mund klingt das anders. Sie fühlt sich im Stich gelassen. Nicht von der TK, die ja Verhandlungsbereitschaft gezeigt hatte. Sondern vom System. Was für sie bleibt, ist die Nachwirkung des Schocks in einer für die ganze Familie ohnehin ex­trem fordernden Lage: „Ich habe Ende Oktober einen Anruf erhalten. Darin hat man mir mitgeteilt, dass ich ab Januar ohne Pflege da stehe“, sagt die 42-Jährige. Das müsse man erst mal begreifen.

Enttäuscht vom Gesundheitssystem

An diesem Morgen beim Kaffee blättert Sonja Geier mit den WN ihre Geschichte auf. Ihr Fazit: Weil sich Krankenkasse und Pflegedienst nicht auf einen Stundensatz einigen können, steht sie ohne Versorgung da. Sie hat sich daran gewöhnt, zu hören, was sie sagt, wenn sie es laut ausspricht: „Wir haben einen akuten Pflegenotstand. Und das in einem so reichen Land.“

Auf diesen Vorhalt der WN-Redaktion reagierte der Pflegedienst mit der Erwiderung, man sei „leider zu einem Ergebnis deutlich unter den für uns erforderlichen Vergütungen“ gekommen. Das sei doch ein Widerspruch, weil die TK mehr angeboten habe? Der Inhaber des Dienstes konnte Sonja Geier in einem Telefonat dennoch keine Alternative bieten. Die TK ihrerseits unterstreicht, dass sie mehr Geld angeboten hat, aber keine Reaktion gekommen sei. „Wir werden für die Familie auch einen Pflegedienst finden“, erzählt TK-Pressereferentin Andrea Hilberath aus Düsseldorf.

Gutes Personal ist nur schwer zu bekommen

Das wiederum sei sehr schwierig, weil es speziell ausgebildete Kräfte sein müssen, erwidert Sonja Geier. Und nun? „Wir haben zig Pflegedienste angerufen, mit Krankenkassen gesprochen.“ Nichts: Gutes Personal zu bekommen, sei weiter schwer. Und eine neue Krankenkasse hätte erst mal die komplette Technik für Lotta bewilligen müssen, weil die der TK gehört. Währenddessen wäre ihr die Zeit davongerannt. Den Druck ertrug sie nur schwer.

Viele Gespräche, E-Mails und Wuttränen später stieß Sonja Geier dann auf das Thema „persönliches Budget“. Wenn sie den Grund schlüssig nachweist, bekommt sie das Geld für die Pflege von der Krankenkasse. Dann würde sie – so ist die Gesetzeslage in Deutschland – tatsächlich ihr eigener Pflegedienst, Arbeitgeber für Kinderkrankenpfleger oder Pflegekräfte, die sie bezahlt, für die sie das unternehmerische Risiko trägt.

Wenn Sonja Geier mal keine Pflegekräfte hatte, was durch Krankheit schon passiert, dann geht sie mit Lotta in ein Hospiz. In Wuppertal, da kommt sie gerade her, gibt es allerdings keine Ärzte. Ausgerechnet in diesen paar Tagen hatte Lotta schwere Krampfanfälle.

"Wir haben zig Pflegedienste angerufen, mit Krankenkassen gesprochen – nichts!" Sonja Geier

Dass das überhaupt nötig ist in einem so wohlhabenden Staat? Darüber denkt Sonja Geier am liebsten nicht mehr nach. Sie fühlt sich abgehängt, allein gelassen. Aber es gehe um Lotta. Deshalb sei sie einfach nur froh, dass die Kleine zu Hause bleiben könne, wenn sie die für das Kind beste Lösung konstruiert. Das entscheidende Gespräch dazu war für Mittwochnachmittag geplant.

Nettes Personal hat Sonja Geier schon gefunden, ein paar Kollegen sucht sie noch. Wer Interesse hat, kann sich an die WN-Redaktion wenden.