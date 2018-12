Lüdinghausen -

Bei einem Unfall auf der Mühlenstraßen in Lüdinghausen zog sich ein Radfahrer am Mittwochabend so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurden musste. Die Polizei hat bislang keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte und sucht Zeugen des Vorfalls.