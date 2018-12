Wenn beide Eltern im Schichtdienst arbeiten

Vorige Woche war eine dieser ganz speziellen Wochen. Kathrin Winkelmann hatte Nachtdienst an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Ihr Mann Mirko wiederum war zum Spätdienst eingeteilt. Sohn Pepe hatte auch Dienst – gewissermaßen jedenfalls bei seiner Tagesmutter mit sieben anderen unter Dreijährigen. Die Konsequenz: „Ich habe meine Frau vier Tage lang nur gesehen, wenn sie zum Schlafengehen heimgekehrt ist – und Pepe gar nicht.“

Tage wie diese lassen sich im Leben der jungen Familie nicht vermeiden. Doch sie sind selten und letztendlich eine logische Folge des Berufes. Kathrin und Mirko Winkelmann arbeiten als Gesundheits- und Krankenpfleger im St. Josef-Stift in Sendenhorst – „da weiß man von Anfang an, dass man im Schichtdienst arbeiten wird“, sagt der 28-Jährige. Mit Sohn Pepe ist die Organisation freilich anspruchsvoller geworden.

Um halb sechs zur Tagesmutter

Außerplanmäßiges Familientreffen für ein Interview in der Lounge der Station, auf der Mirko Winkelmann seit Jahren arbeitet. Eine Patientin hat sich extra an diesem Ort mit einer Freundin verabredet, um auf keinen Fall die Gelegenheit zu versäumen, den Sohn des Pflegers kennenzulernen. Ein paar Minuten später betritt ein weiterer Patient den Raum, brüht einen Tee auf, sieht sich suchend nach einem Kleinkind um und belegt einen strategisch günstig gewählten Platz, von dem aus er die Ankunft von Mutter und Kind quasi aus der ersten Reihe verfolgen kann.

Mirko Winkelmann erzählt derweil von seinem Morgen, der mit einer ganz privaten Frühschicht begonnen hat. Damit er pünktlich zur Station fahren konnte, hob er Pepe kurz vor halb sechs aus seinem Bett, um ihn im besten Falle weiter schlafend zu seiner Tagesmutter zu bringen. Was wahrscheinlich wieder nicht klappen würde – das war dem jungen Vater im Prinzip klar. Anfangs hatte er ein schlechtes Gewissen, das sich durch die Kommentare anderer Leute noch verstärkte.

„ Seitdem er bei der Tagesmutter mit sieben anderen Kindern zusammen ist, ist er viel ausgelassener geworden. Seitdem er bei der Tagesmutter mit sieben anderen Kindern zusammen ist, ist er viel ausgelassener geworden. “ Kathrin Winkelmann

„Das arme Kind“, haben sie den 15 Monate alten Jungen häufig bedauert. Mittlerweile prallt der schlecht verhohlene Vorwurf jedoch an ihm ab. „Pepe ist sowieso meistens um 6 Uhr wach, und so häufig kommt es nicht vor, dass meine Frau noch Nachtdienst hat und ich zum Frühdienst aufbrechen muss.“ Dankbar sind die beiden der Tagesmutter – wäre sie zeitlich weniger flexibel, „dann hätten wir ein Problem lösen müssen“, wie Kathrin Winkelmann sagt.

Vor ein paar Minuten ist sie mit ihrem Sohn in der Lounge der Station eingetroffen. Ausgeschlafen mittlerweile ebenso wie ihr Sohn, den sie vorher von der Tagesmutter abgeholt hat. Pepe betrachtet die beiden Frauen, die ihn entzückt anlächeln, und bleibt erst einmal bei seinen Eltern, ehe er sich entschließt, den Raum einer gründlichen Musterung zu unterziehen. „Seitdem er bei der Tagesmutter mit sieben anderen Kindern zusammen ist, ist er viel ausgelassener geworden“, sagt Kathrin Winkelmann. „Sozialkontakte sind wirklich schon früh wichtig.“

14 Nachtdienste im Monat

Vor Pepes Geburt war sich das Paar schnell über die künftige Arbeitsteilung einig. Beide wollten weiter in ihrem Beruf arbeiten, zunächst aber einige Monate mit Pepe zu Hause bleiben. Die 30-Jährige entschied sich für zehn Monate Elternzeit und arbeitete dann vier Monate exakt auf der Stelle, die sonst ihr Mann im St. Josef Stift innehat. Seit dessen Elternzeit vorbei ist, spielt sich der Alltag langsam ein: Kathrin Winkelmann hat im Monat 14 Nachtdienste und damit eine 70-Prozent-Stelle.

Ihr Mann ist mit einer Vollzeitstelle in den Beruf zurückgekehrt und arbeitet in allen drei Schichten. Und wenn sie zu dritt sind, nutzen sie ihre gemeinsame Zeit intensiv – das gelingt auch bei der Hausarbeit. „Wir beziehen Pepe mit ein, wann immer es geht.“ Die Waschmaschine ausräumen – so eine Aufgabe gelingt ihm fast schon routiniert.

Schlaf nach der Schicht Jeder sechste Arbeitnehmer arbeitet in Schicht- oder schichtnahen Diensten. Das kommt der Allgemeinheit zugute, bleibt aber für die Schichtarbeiter nicht ohne Folgen. Einer Studie der Techniker Krankenkasse zufolge leiden 40 Prozent aller Schichtarbeiter an schlechtem Schlaf. Der Schlaf zeigt dann mehr Unterbrechungen und weniger Tiefschlafphasen. Doch wie lässt sich den Folgen von Schichtarbeit gegensteuern? Indem man sein Schlafdefizit bereits vor Arbeitsantritt minimiert, empfehlen englische Wissenschaftler. Ihr Tipp: Am Morgen vor einer Nachtschicht ohne Wecker ausschlafen und am Nachmittag – am besten zwischen 14 und 18 Uhr – ein kleines Nickerchen von 60 bis 90 Minuten halten. Auf diese Weise verringere sich die Schläfrigkeit während der Nachtschicht. Nach mehreren Nachtschichten könne das Schlafkonto auf diese Weise wieder aufgefüllt werden: Nach Schicht­ende 90 bis 180 Minuten schlafen, dann in den normalen Tagesablauf übergehen und am Abend wieder den gewohnten Schlafrhythmus aufnehmen. ...

Großeltern springen ein

Das Arbeitsteilungsmodell taugt für beide Elternteile. Kathrin Winkelmann ist eher die Nachtarbeiterin, die auch schon vor der Schwangerschaft am liebsten nachts gearbeitet hat. Ihrem Mann wiederum kommen die Wechseldienste eher entgegen. Und wenn er das Fachkrankenhaus in Sendenhorst erst um 21 Uhr nach dem Spätdienst verlässt und sie um spätestens 20.30 Uhr ihren Nachtdienst antritt – „dann kommen die Großeltern und passen auf ihren schlafenden Enkel auf“. In der gemeinsamen Zeit spielen Arbeitsgespräche übrigens nur selten eine Rolle. „Ich muss meine Frau nicht fragen, wie die Arbeit war. Ich mache ja schließlich genau dasselbe.“

So ein Arbeitsteilungsmodell kann allerdings nur gelingen, wenn das gesamte Team der Stationen mitspielt. Wenn Kathrin Winkelmann ihre neuen Dienstpläne bekommt, reicht ihr Mann die Liste an seine Stationsleitung weiter. Zeitliche Überschneidungen sind deshalb selten und liegen meistens an Diensten, die Mirko Winkelmann kurzfristig für erkrankte Kollegen übernimmt.

„ Unsere Freunde kennen das, und viele von ihnen arbeiten selber in Schichtdiensten. Unsere Freunde kennen das, und viele von ihnen arbeiten selber in Schichtdiensten. “ Kathrin Winkelmann

Ob die Schichtarbeit ihr Sozialleben einschränkt? Kathrin Winkelmann muss kurz überlegen, weil sich ihr die Frage offenbar seit Jahren nicht mehr stellt. „Unsere Freunde kennen das, und viele von ihnen arbeiten selber in Schichtdiensten.“ Mirko Winkelmann hat früher intensiv Handball trainiert. Mit Beginn der Ausbildung war das nicht mehr möglich. „Anfangs habe ich den Sport vermisst“, erzählt er. Und dann traten andere Interessen an die Stelle des Handballs. Als Belastung empfindet er die Schichtdienste nur, wenn er sich nach einem Nachtdienst hinlegt, kurz aufwacht und dann nicht mehr einschlafen kann. „An solchen Tagen steht man neben sich.“

Pepe zeigt übrigens mittlerweile, was seine Mutter vorher als „ausgelassen“ bezeichnet hat. Die beiden Frauen, die ihn unbedingt kennenlernen wollten, sind hingerissen. „Was für ein lieber Junge!“