1001 Hanfpflanzen und der unbekannte „Herr Ali“

Es sollte ein Einbruch sein, aber es war keiner – zumindest fand die Polizei keine Personen, die versucht hätten, in die Werkshalle an der Siemensstraße in Beckum einzusteigen. Dabei war sie deshalb alarmiert worden. Stattdessen sahen die Beamten durch ein Fenster, dass drinnen Hanfpflanzen standen.

Nach der Bestandsaufnahme durch Kriminalbeamte an jenem Tag, dem 30. Mai, wurden in der Halle 1001 Exemplare des zu Drogen verarbeitbaren Grüns sichergestellt. Angesichts zusätzlicher Bewässerung, Beleuchtung, Dünger und Pflegeutensilien vor Ort war der Polizei klar, dass man auf eine Cannabis-Plantage gestoßen waren.

Mittlerweile sind ein Ahlener (56) und ein Mann aus Essen (30) am Landgericht in Münster angeklagt, weil sie die Anlage seit spätestens Anfang des Jahres geplant und dann betrieben haben sollen, um mit Drogen zu handeln – mit Marihuana und Haschisch.

Es werden noch mehr Personen vermutet, die mit der Plantage zu tun haben sollen. Der angeklagte Essener etwa will von einem „Herrn Ali“ beauftragt worden sein, Dieselgeneratoren abzuholen, durch die die Anlage mit Strom versorgt werden sollte. Der Ahlener wiederum will Benzin für die Maschinen gekauft und dafür in Herne von dem mysteriösen „Herrn Ali“ 4200 Euro bekommen haben.

Mittlerweile gehört auch der Verwalter der Lagerhalle zu den Beschuldigten, wie die Strafkammer ihm während der Verhandlung am Freitag erklärte. Weil er womöglich zu den Akteuren rund um die Plantage zählt. Bei Gericht verweigerte er am Freitag die Aussage. Gegen ihn wird separat ermittelt und gegebenenfalls verhandelt.

Bei dem Angeklagten aus Ahlen hatte die Polizei in dessen Wohnung 8600 Euro Bargeld gefunden. Er lebt, so sagte er, von Sozialleistungen und habe Schulden im hohen fünfstelligen Bereich. Trotzdem über so viel Bargeld zu verfügen, schätzte das Gericht als ungewöhnlich ein.

Der 30-Jährige aus Essen kommt für die Staatsanwaltschaft als ein Täter infrage, der Pflanzen und Technik pflegte und wartete. Fast täglich, sagten zwei Zeugen aus der Nachbarschaft an der Siemensstraße aus, sei er an der Werkshalle erschienen. Er selbst aber behauptete, erst zwei Wochen vor seiner Verhaftung erstmals gesehen zu haben, dass Hanfpflanzen gezüchtet wurden. Als er „Herrn Ali“ darauf angesprochen habe, sei er von diesem bedroht worden.

Der Ahlener ist für die Justiz kein Unbekannter: Der 56-Jährige wurde schon verurteilt unter anderem wegen Verkehrsdelikten, Urkundenfälschung, Betrugs, Unterschlagung und Hehlerei. Fünfeinhalb Jahre Gefängnis verhängte ein Gericht wegen Geldfälschens.

Die Verhandlung wird am 20. Dezember fortgesetzt.