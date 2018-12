Wetterdienst warnt vor rutschigen Straßen

Autofahrer in ganz Deutschland müssen sich am Montagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Nach dem Niederschlag am Vorabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe (Warnstufe 1 von 3), wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen sollen.

Die Polizeidienststellen im Münsterland vermeldeten am Montagmorgen allerdings ein ruhiges Lagebild. Offenbar haben sich die Autofahrer an die teils winterlichen Straßenbedingungen angepasst.

Das sah am Vortag noch etwas anders aus. Am Sonntag ist es durch den einsetzenden Schneefall zu einigen Unfällen im Münsterland gekommen, vor allem im Kreis Steinfurt. Dort zählte die Polizei 13 Einsätze. Bei einem Unfall in Hörstel - ein Auto war auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht - stellten die Beamten fest, dass beide Hinterreifen des Pkw in der Mitte der Lauffläche teilweise kein Profil aufwiesen.

So machen Sie Ihr Auto winterfest 1/8 Mit einem Besen können Flocken lackschonend vom Wagen gefegt werden. Besitzer höherer Fahrzeuge benötigen einen Besen mit langem Stiel, um das Autodach zu kehren. Wer darauf setzt, dass der Fahrtwind das Dach befreit, riskiert ein Bußgeld. Ein Besen mit Teleskopstiel nimmt zusammengeschoben im Kofferraum nicht so viel Platz weg. Für schneereiche Regionen bietet sich zum Freischaufeln ein Klappspaten an, sonst tut es auch ein stabiles Kehrblech. Foto: dpa

Wolldecken - Wer bei Minustemperaturen mit seinem Wagen eine Panne hat und im eiskalten Auto auf Hilfe warten muss, wird kuschelige Wolldecken für alle Mitfahrer zu schätzen wissen. Foto: dpa

Scheibenschwamm - Sind die Scheiben auch von außen frei, so können sie immer noch von innen beschlagen. Läuft die Klimaanlage, sollte das Kondenswasser schnell verschwunden sein - falls nicht, kann das auf einen technischen Defekt hindeuten. Wer die Sache mit einem Scheibenschwamm oder Antibeschlagtuch beschleunigen will, sollte zu Microfaser-Produkten greifen. Werden die Fenster öfter mal von innen mit Glasreiniger gesäubert, beschlagen sie nicht so leicht. Foto: dpa

Scheibenenteiser - Dicke Eiskrusten auf den Autoscheiben werden vor dem Kratzen am besten erst mit Enteisungsmittel eingesprüht. Verbraucher sollten sich für möglichst umweltverträgliche Produkte entscheiden. Auf keinen Fall heißes Wasser zum Antauen verwenden: Wegen des großen Temperaturunterschiede kann das Glas platzen. Foto: dpa

Gummimatten - Mit Gummimatten bleibt der Teppich in den Fußräumen sauber, und wenn Schneematsch von den Schuhen abtaut, lässt sich das Wasser mit einem Handgriff aus dem Auto befördern. Die Experten empfehlen Matten, die passgenau auf das jeweilige Automodell zugeschnitten und rutschsicher sind. Sonst kann sich die Matte unter die Pedale schieben und sie schlimmstenfalls blockieren. Foto: dpa

Eiskratzer - Ein guter Eiskratzer ist immer noch das beste Mittel, um überfrorene Scheiben freizubekommen. Modelle mit Metallteilen sind nach Meinung der Kfz-Fachleute tabu: Damit verschrammt man das Glas. Um das zu vermeiden sollte das Eis auch immer in eine Richtung weggeschoben werden, damit der Schmutz nicht hin- und hergerieben wird. Foto: dpa

Starthilfekabel sollten zum Auto passen und laut TÜV Süd mindestens einen Querschnitt von 25 Quadratmillimetern haben. Bei der Starthilfe zuerst das rote Kabel an den Pluspol der leeren Batterie anklemmen und dann mit dem Pluspol der vollen Batterie verbinden. Danach wird das schwarze Kabel am Minuspol der vollen Batterie befestigt und das andere Ende an einem unlackierten Metallteil am Motorblock des Pannenfahrzeugs. Foto: dpa

Schneeketten - In verschneiten Bergregionen können Autofahrer ohne Schneeketten aufgeschmissen sein. Auf einigen Straßen in den Alpen und Mittelgebirgen sind sie sogar vorgeschrieben. Ihre Montage sollte man zu Hause üben. Sogenannte Anfahrhilfen gelten nicht als Schneeketten und dürfen nur auf kurzen Strecken benutzt werden. Foto: dpa

Schwere Verletzungen zog sich eine 23-jährige Autofahrerin zu, die am Sonntagmorgen in Hopsten auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Ihr Pkw rutschte in den Straßengraben und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die eingeklemmte Fahrerin wurde von der Feuerwehr befreit.

Eine weiße Fahrbahndecke der etwas anderen Art bereitete Feuerwehr und Polizei in Rüthen (Kreis Soest) Kopfzerbrechen. Tausende Liter Milch waren dort auf einer Straße festgefroren. Unbekannte hatten am Samstagabend die Ablaufhähne eines geparkten Milchanhängers geöffnet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer hatte den Anhänger abgestellt, um weitere Milch bei angrenzenden Bauernhöfen abzuholen. Als er zurückkam, hatten sich etwa 15 000 Liter über die Fahrbahn ergossen und waren bei Temperaturen von etwa Minus 4 Grad angefroren.