Wie die Polizei mitteilt, ist am Sonntag ein 39-jähriger Bocholter gegen 14 Uhr beim Spaziergang am Aasee in Höhe des Strandcafés auf eine achtlos weggeworfene Plastiktüte aufmerksam geworden. Er nahm die Tür auf und entsorgte sie in einem Mülleimer.

Kurz darauf kam ein angetrunkener Mann auf den 39-Jährigen zu und verwickelte ihn in ein Streitgespräch rund um die entsorgte Plastiktüte, die angeblich dem angetrunkenen Mann gehörte. Der Bocholter versuchte sich dem Streit zu entziehen, der Angetrunkene folgte ihm jedoch und setzte seine verbalen Aggressionen fort. Schließlich wurde der noch unbekannte Mann handgreiflich und schlug dem 39-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt.

So sah der Täter aus

ca. 180 cm groß

ca. 45 bis 50 Jahre alt

dünne Statur

er trug eine bis über die Ohren reichende Kopfbedeckung

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).