Die Polizei bittet um Hinweise, um einen Fall von Vandalismus aufzuklären. „Unbekannte wüteten zwischen Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche an einer Gedenkstätte zwischen Südlohn-Oeding und Vreden”, teilt die Polizei mit. Dabei sei ein Gedenkkreuz gestohlen und eine Grablaterne beschädigt worden.

Nach Angaben der Anzeigenerstatterin sei es bereits das zweite Mal, dass an der Gedenkstätte an der B 70 Unbekannte ihre Spuren hinterließen. An der Stelle war es am 23. Juli zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 32-jähriger Borkener, der bei einem Überholvorgang mit seinem Motorrad verunglückte, kam dabei ums Leben.