Die Hängepartie geht weiter

Die Stimmung im Lüdinghauser Maggi-Werk könnte schlechter kaum sein. „Die Nerven liegen blank – bei allen Beteiligten“, kommentierte am Montag der Betriebsratsvorsitzende Ortwin Tork die aktuelle Situation. In der Nacht zu Samstag – „sehr, sehr früh“, so Nestlé-Deutschland Pressesprecher Alexander Antonoff – hatten sich Unternehmensvertreter, die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Betriebsräte in München auf „einheitliche Rahmenbedingungen“ geeinigt. Dabei geht es neben den geplanten Stellenstreichungen in Lüdinghausen (WN berichteten) auch um die Schließung der Nestlé-Standorte Ludwigsburg (Caro-Werk), Weiding (Labor) und Entlassungen im Werk Biessenhofen (Babynahrung). In einer Nestlé-Pressemitteilung heißt es dazu, dass damit ein verlässlicher Rahmen geschaffen worden sei, „um unsere Industriellen Strukturen in einem sehr dynamischen und sich schnell verändernden Umfeld zukunftsfähig aufzustellen“. Es seien „einheitliche Regelungen für Betriebsschließungen und Teilschließungen, zu Abfindungen, Altersteilzeit und zukunftssichernde Qualifizierungsmaßnahmen“ getroffen worden.

Zum Standort Lüdinghausen erklärte Antonoff, dass auch nach Abschluss der Verhandlungen noch immer bis zu 100 der 370 Stellen auf der Streichliste stünden. Zudem sei auch die Mischerei „Teil der Verhandlungen", so der Unternehmenssprecher. Ziel sei noch immer, „die Zukunft des Standorts Lüdinghausen“ zu sichern. In welcher Form – über Altersteilzeitregelungen oder Entlassungen – die Zahl der 100 wegfallenden Stellen zu erreichen sei, darüber vermochte Antonoff keine Aussage treffen. Über entsprechende Sozialpläne werde verhandelt.

Auch der Lüdinghauser Betriebsratsvorsitzende erklärte im WN-Gespräch, dass bislang noch kein Schlüssel feststehe, in welcher Weise der Stellenabbau umgesetzt werden soll. Der in München abgeschlossene Sozialtarifvertrag biete bessere Konditionen, als sie Ende 2017 für die Mitarbeiter des mittlerweile geschlossenen Nestlé-Werkes in Mainz erzielt worden seien.

In Sachen Lohntarifverhandlungen habe es bislang keinerlei Fortschritte gegeben. Im Gegenteil, so erklärte Tork, stünde immer noch ein nicht unerheblicher Gehaltsverzicht für die Maggianer zur Debatte. Zudem sei es Ziel von Gewerkschaft und Betriebsrat, angesichts der Stellenstreichungen eine Standortsicherung für das Lüdinghauser Werk zu erreichen. „Mindestens für fünf Jahre“, sagte Tork. Die Verhandlungen gehen am morgigen Mittwoch in Lüdinghausen weiter. Daran nehmen aus der Frankfurter Nestlé-Zentrale unter anderem Personalvorstand Ralf Hengels und Technik-Vorstand Alexander Knoch teil. Auf Arbeitnehmerseite werden Mohammed Boudih, der NGG-Landesbezirksvorsitzende NRW, NGG-Gewerkschaftssekretär Manfred Sträter sowie Mitglieder des Lüdinghauser Maggi-Betriebsrates dabei sein.

Die Hängepartie für die Maggi-Beschäftigten dauert nun schon seit dem 13. Juni an. Im Sommer hatte die Belegschaft auf einer Betriebsversammlung von den Streichungsplänen der Nestlé-Zentrale in Frankfurt erfahren.