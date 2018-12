Die Erwartungshaltung der Bürger in der Steinstraße ist eindeutig: „Es ist Sache der Gemeinde, die Ratten in Schach zu halten. Wir haben den Eindruck, es werden immer mehr“, formulierte ein Anwohner am Montagnachmittag verärgert. Und die Gemeinde ist gewillt, tätig zu werden. Beigeordnete Doris Block teilte mit, dass die Gemeinde Schädlingsbekämpfer Sascha Hanke aus Dülmen beauftragt habe, auf den öffentlichen Flächen in der Steinstraße die Nager zu bekämpfen. Eine gute Nachricht, die den Ortstermin am Montag zu einem einvernehmlichen Ende führte.

Wegen der Rattenproblematik hatten die Anlieger Vertreter der Gemeindeverwaltung, des Kreisgesundheitsamtes und der Kommunalpolitik zu einem Ortstermin eingeladen. Anlieger Guido Schneider berichtete stellvertretend für die Nachbarschaft, dass man bereits seit rund drei Jahren über ein hohes Rattenaufkommen klage. Die Maßnahme der Gemeinde, häufiger die Kanalschächte mit Giftködern zu bestücken, habe nichts bewirkt. Deutlich machte Schneider, dass die Anlieger für ihre Privatgrundstücke ebenfalls Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen haben. Diese helfen aber nicht, wenn von den öffentlichen Flächen immer wieder neue Ratten sich verbreiten.

Schädlingsbekämpfer Sascha Hanke, seit 19 Jahren im Beruf, stellte bereits am Montag zahlreiche Köderstationen auf. Diese sind zunächst mit giftfreien Ködern bestückt. Hanke will sich zuerst einen Überblick verschaffen, ob die Tiere die Köder annehmen. Wenn das der Fall ist, werden Giftköder in die Stationen gelegt. Dann werden auch Passanten und Hundehalter durch Schilder auf die Giftköder hingewiesen. Die Köder befinden sich hauptsächlich im Grünstreifen der Steinstraße zwischen den Einmündungen Kettelerstraße und Bodelschwinghstraße.

Der Einsatz des Schädlingsbekämpfers wird wohl mehrere Wochen dauern. Am Ende soll Bilanz gezogen werden, ob das Problem behoben werden konnte.

Ihren Bürgerantrag, den Grünstreifen in der Steinstraße, in dem die Ratten nisten, umzugestalten, halten die Anlieger aufrecht. Allerdings: Wenn die Ratten erfolgreich bekämpft seien, könne der Grünstreifen so bleiben, so die Anwohner.