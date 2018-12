Verkehrsunfall eine Eifersuchtstat?

Der Prozess um den mutmaßlichen Mordversuch am 4. Juli 2017 in Ahlen erreichte am Mittwoch seinen vorläufigen Höhepunkt. Auf dem Zeugenstuhl saß das Opfer des 50-jährigen Hammer Angeklagten, das den Crash wie durch ein Wunder leicht verletzt überstanden hatte. Erstaunlich ruhig und entspannt schilderte der heute 38 Jahre alte Ahlener die Ereignisse am Tattag und davor.

Beide Männer waren Arbeitskollegen, aber nicht befreundet. Stress habe es nie gegeben, so der Zeuge. Dann kam die Sache mit der Kollegin, die mit dem Angeklagten einige Zeit zusammen gewesen war und die nun die Lebensgefährtin des Ahleners ist. Zwischen den beiden Beziehungen lagen Monate.

Der Ahlener hatte dem Hammer die Frau also nicht ausgespannt, wie er gestern erklärte. Trotzdem habe es am 19. Juni 2017, also kurz vor der Tat, einen gewaltsamen Zwischenfall gegeben. Der Angeklagte soll seiner Ex-Freundin in Ahlen aufgelauert und sie ins Gesicht geschlagen haben.

„ Das ist kein normaler Unfall, sondern ein Anschlag. Das ist kein normaler Unfall, sondern ein Anschlag. “ Opfer

Dann kam der warme Nachmittag des 4. Juli. Im T-Shirt fuhr der Ahlener wie immer gegen 16 Uhr mit dem Fahrrad auf der Porschestraße von der Arbeit nach Hause. Vor der Kreuzung zur Kruppstraße bemerkte er einen Wagen, der andere Autos vorbei ließ. Als er selbst mit seinem Rad an der Kreuzung stand, habe der Pkw sogar zurückgesetzt.

Arglos sei er dann selbst losgefahren und habe beim Linksabbiegen die Kurve geschnitten. „Aus dem Augenwinkel sah ich dann plötzlich, wie der Wagen auf mich zukam“, so der Zeuge. „Mir war sofort klar: Das ist kein normaler Unfall, sondern ein Anschlag. Ich bin auf die Motorhaube geprallt und habe mich dann abgerollt.“ Dabei sei ihm sein intensives Judo-Training aus früheren Tagen zugute gekommen.

Keine Hass- oder Rachegefühle

„Mein nächster Gedanke war, dass ich wohl einen Schutzengel hatte. Ich hätte ja schwer verletzt oder sogar tot sein können.“ Einen Schock erlitt der Ahlener nicht, denn noch im Liegen schaute er dem davonrasenden Pkw hinterher, um das Nummernschild zu entziffern. Außer einer Schürfwunde am rechten Arm und leichten Prellungen hatte der Radfahrer keine Verletzungen davongetragen.

Auch danach habe er nicht unter Schlafstörungen gelitten und spüre bis heute keine gravierenden Folgen des Vorfalls. Zum Angeklagten habe er seither keinen Kontakt gehabt. Hass- oder Rachegefühle verspüre er nicht. Eine Entschuldigung habe er von dem Hammer nie bekommen. Nur in einem Punkt habe er nach dem Crash sein Verhalten geändert: „Ich trage jetzt beim Radfahren immer einen Helm.“

Der Prozess wird am 7. Januar fortgesetzt.