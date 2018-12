Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat die Entscheidung über die tageweise Schließung der ambulanten Notfallpraxis im St.-Franziskus-Hospital ausgesetzt.

„Wir wollen nichts übers Knie brechen“, erklärt KVWL-Sprecherin Heike Achtermann. Deshalb sei nach einem weiteren Gespräch am Mittwoch entschieden worden, die Entscheidung bis April zunächst auszusetzen. Bei den Gesprächen, die im Vorfeld geführt worden seien, sei es augenscheinlich zu Missverständnissen und Fehldeutungen gekommen, führt Achtermann weiter aus.

Hintergrund für den Vorschlag, die Praxis an drei Tagen zu schließen, sei die geringe Frequenz in Ahlen, während in Münster der Bedarf für eine weitere Notfallpraxis bestehe. Achtermann räumte ein, dass die Funktion der Notfallpraxis besser beworben werden müsse.