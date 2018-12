Everswinkeler Gitarren für die Welt

Korpus und Hals sind schon fertig montiert, das Griffbrett noch lose und fürs Foto schnell mit einem Streifen Tesafilm auf dem Hals fixiert. Der Everswinkeler Gitarrenbau-Meister Stefan Rössler baut gerade eine neue klassische Gitarre. Mehr als 600 Exemplare sind in den vergangenen Jahren in der Werkstatt Am Haus Borg entstanden. Mit denen hat sich Rössler einen exzellenten Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus erarbeitet.

Auf zahlreichen nationalen und internationalen Festivals ist der Meister seines Fachs mit seinen Instrumenten in jedem Jahr präsent. Der vor zwei Jahren verstorbene legendäre spanische Gitarrist Paco de Lucia, der Venezuelaner Hermann Hudde, der Koreaner Joon-Sick Jang oder die Russin Anna Bragina – sie alle nennen oder nannten eine Rössler-Gitarre aus Everswinkel ihr Eigentum. Instrumente, die in ungezählten Konzertauftritten für akustischen Glanz sorgten.

Eine Gitarre benötigt viel Zeit in ihrer Entstehung. Mehr als zehn Jahre Entwicklung investierte Rössler etwa in sein Spitzen-Konzertgitarren-Modell „Grandola Superior“, aus zertifiziertem Majungaholz und wahlweise einer Decke aus Fichte oder Zeder in bester Sortierung. Das kostbare Holz lässt Rössler mindestens 15 Jahre lang trocknen und lagern. Teilweise kann er noch von Holz zehren, das er während seiner Lehrlingszeit angeschafft hat. „Nach einem Konzert in Bielefeld kam Paco de Lucia einmal vor gut sieben Jahren zu mir nach Everswinkel und hat sich dieses Modell ausgesucht“, erzählt Rössler fast beiläufig. Der große spanische Virtuose starb nur 66-jährig 2014 in Mexiko.

Mehr als 45 Jahre arbeitet Rössler inklusive seiner Ausbildungszeit schon in seinem Beruf. „Ich stamme aus einer musikalischen Familie. Mein Vater spielte Geige, meine Mutter Klavier“, beschreibt er sein früh gefördertes Interesse an der Musik. „In den 50er und 60er Jahren war Gitarre selbst in Musikschulen kein großes Thema. „Als für mich die Berufswahl anstand, interessierte ich mich das weite Feld des Instrumentenbaus. Ich habe dann bei einem Geigenbauer in Mittenwald hereingeschnuppert, aber das behagte mir nicht so sehr. Deshalb bin ich auf die Gitarre gekommen. Es gab damals nur ganz wenige gut gebaute Instrumente.“

In der Tat: Der Aufschwung im Gitarrenmarkt kam mit den Gitarrenstars Andres Segovia und Julian Bream. „Das fand ich sehr spannend, und es machte mich neugierig. Könnte das mein Instrument werden?“ Viele Meister des Gitarrenbaus gab es damals nicht: Die Spanier Ignacio Fleta oder José Romanillos zum Beispiel. Ihre deutschen Entsprechungen hießen Dieter Hense, Hermann Hauser und Gerald-Karl Hannabach. Überall dort stellte sich Rössler vor.

Nach mehrjähriger Suche erlebte Rössler sein „einmaliges Glück“: Die Ausbildung bei Dieter Hense in Hohenstein im Taunus zwischen 1972 und 1975, wo auch Josip Krog als Geselle arbeitete. „Meine ersten sechs Gitarren habe ich dort komplett von Hand gebaut. Ziehklinge, Schleifpapier und Handbohrer waren meine Werkzeuge.“ Die anschließende Weiterbildung zum Zupfinstrumentenbau-Meister durchlief Rössler in der Werkstatt von Jörg Coura im Westerwald. Nach beruflichen Stationen in Norden und Kamen ließ sich Rössler schließlich mit Werkstatt und Geschäft Am Haus Borg in Everswinkel nieder.

Dort arbeitet er seither stetig an seinem Ideal der „farbigen Gitarrenklänge“. Mehr als 600 Gitarren aus seinen Händen zeugen davon. „Eine Gitarre die nur hart klingen kann, kann eben nur dies. Aber eine Gitarre die weich klingen kann, kann sicher auch hart klingen.“ Die handgefertigten Einzelstücke kosten zwischen 3 500 und 32 000 Euro. In dem kleinen Ladengeschäft, das die Werkstatt zur Straße heraus ergänzt, locken aber auch Konzert- und Western-Gitarren in allen Preisklassen. Jeder kann dort nach Herzenslust ausprobieren und testen.

„Musikinstrumente zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken“, weiß Rössler, aber er rät zur Vorsicht beim Kauf übers Internet. Immer wieder werden Gitarren und andere Musikinstrumente in der Vorweihnachtszeit auch von großen Warenhausketten oder Supermärkten angeboten. Doch Rössler rät zur Skepsis. „Auch bei Anfängermodellen sind Bundreinheit, leichte Spielbartkeit und eine Decke aus massivem Holz unverzichtbar. Denn wer auf einem Instrument spielt, das man nicht stimmen kann, das eine schlechte Saitenlage hat, oder dessen Körper komplett aus Sperrholz ist, wird nur schwerlich Erfolg erleben oder schöne Klänge erzeugen können.“ Rössler weiß: Nur Fortschritt und Erfolg motivieren Schüler zum Üben. „Gerade für die Entwicklung der Grundlagentechniken ist die Einhaltung dieser Mindeststandards am Instrument enorm wichtig.“ Denn: Wer „Schrott“ kaufe, könne dann letztendlich auch nicht mehr als „Schrott“ erwarten.

Anfänger- und Schülerinstrumente bezieht auch Rössler aus China, Osteuropa oder Spanien – zum Teil exklusiv vom Lieferanten. Jedes dieser Instrumente unterziehe er einer individuellen Prüfung, bevor es im Laden angeboten werde. „Häufig muss die Saitenlage, und damit die Spielbarkeit verbessert werden“, erklärt Rössler. „Das können nur qualifizierte Fachkräfte.“