Taliban brachten den Vater um

Schon als Kind hatte Naim Sultani einen Traum. „Nach Europa kommen und dort Bauingenieur studieren“, sagt er und lacht. Dass dieses nicht auf normalem Wege geschehen würde, das hätte der heute 24-Jährige niemals gedacht.

Naim ist in Afghanistan geboren worden. Im Alter von fünf Jahren erfuhr er schon, was es heißt zu flüchten. Denn nachdem sein Vater von den Taliban umgebracht wurde, ist er mit seiner Mutter, den drei Schwestern und seinem Bruder in den Iran geflüchtet. Und dort hat der Junge alles dran gesetzt seinen ersten Schritt zum Traumziel zu realisieren. „Ich wollte zur Schule gehen, und das habe ich geschafft.“ Allerdings war das mit viel Arbeit verbunden, denn nach der Schule musste Naim arbeiten, um die Familie zu ernähren. Eine ganz schöne Leistung, die er da neben Gymnasium und Lernen erbracht hat.

2015 kam die nächste Wende. Abermals ist Naim geflüchtet. Am 24. November 2015 landete er dann an der Biete 5. Und dort fiel er Flüchtlingshelferin Karla Thiede auf. „Über seinem Bett klebten überall Zettel mit deutschen Vokabeln“, verrät sie. Für die Aschebergerin stand da schon fest: „Dieser Junge ist ehrgeizig.“ Als für Naim der Weg nach Davensberg in die Flüchtlingsunterkunft führen sollte, nahm Thiede ihn bei sich auf. Naim fand dort seine zweite Familie. „Ich fühle mich dort wirklich sehr wohl“, sagt er und strahlt. Karla Thiedes Sohn adoptierte den gebürtigen Afghanen direkt als seinen Bruder. Naim selber arbeitete weiter an seinen Deutschkenntnissen und ging zum TuS Ascheberg, um seiner zweiten Leidenschaft dem Fußballspielen zu frönen. Karla Thiede machte dann „Nägel mit Köpfen“ und meldete ihren Ziehsohn dort als Mitglied an. „Und der TuS wiederum setzte sich direkt für ihn ein, so dass Naim auch sofort einen Spielerpass erhielt.“ Ebenso war es der TuS Ascheberg, der ihm einen Anwalt stellte, als eine erneute Abschiebung drohte. Das neue Leben war natürlich mehr als förderlich für Naim, der vor allem durch Wissbegierde auffiel. Seine Deutschkenntnisse baute er stetig weiter aus. Im Januar 2017 fuhr er mit Karla Thiede zur Uni Dortmund, die zum Tag der offenen Tür geladen hatte. Schließlich war da ja noch immer der Plan einmal Bauingenieur zu werden. Aber da er kein anerkannter Flüchtling war, blieb ihm das Studium verwehrt. Zunächst auf jeden Fall. Aber Naim wäre nicht Naim, wenn er sich dadurch unterkriegen lassen würde. Er beschloss zunächst eine Ausbildung zu machen. Ein Besuch beim Kommunalen Integrationszentrum Coesfeld läutete dann den nächsten Schritt ein. Naim und Karla kümmerten sich um einen Ausbildungsplatz, bei der IHK-Lehrstellenbörse wurden sie fündig. Die Soil GmbH Münster hatte eine Stelle als Baustoffprüfer ausgeschrieben. Naim absolvierte zunächst ein Praktikum. Nebenher baute er seine Deutschkenntnisse weiter aus. Im April 2018 kam dann erneut die Ablehnung. Dank der schnellen Reaktion von Soil GmbH, die ihm umgehend einen Ausbildungsvertrag mit Übernahmeoption anboten, konnte Naim bleiben. Und dabei ist er über sich hinausgewachsen. Seine hohe Sozialkompetenz, die er schon beim TuS Ascheberg unter Beweis stellte, begeisterte auch in seiner Firma. Die deutsche Sprache zu lernen, stand nach wie vor an erster Stelle seiner persönlichen Agenda. Durch Zufall landete er dabei in der Klasse, die, wie Naim überhaupt nicht wusste, in dualer Ausbildung auf das Fachabi vorbereitet. Während viele Mitschüler ausstiegen, blieb Naim dabei. „2020 hat er dann Fachabi“, erzählt Karla Thiede stolz. Der Berufsschulbesuch gestaltete sich schwierig, denn in Beckum ist die einzige Europaschule in NRW für die Ausbildung Baustoffprüfer. Für sein Internatszimmer muss Naim selber zahlen, denn die Gemeinde Ascheberg weigerte sich zunächst Zuschüsse zu zahlen. Karla nahm sich dem bürokratischen Aufwand an und nun soll der Antrag auf Zuschuss erneut geprüft werden. Unterdessen können sich Naims Zeugnisnoten sehen lassen, Deutsch eine gute drei, Sport eine glatte eins. Nebenher macht Naim jetzt überdies seinen Führerschein, denn den benötigt er für seine Arbeit. Ein langer Weg, aber seinem Traumziel ist er dank seines Ehrgeizes ganz nahe. „Das Einzige was nun dringend noch fehlt, ist eine neue Wohnung für uns Drei, denn wir sind aufgrund von Eigenbedarf gekündigt worden“, verrät er.