Manchmal muss es schnell gehen

Dann ist die Nienborger Hilfsorganisation „Familie in Not“ zur Stelle, schaut sich nach einem neuen Herd um, kauft ihn oder streckt das Geld bis zum nächsten Gehalt für die Familie vor. Für diesen Einsatz bekam die karitative Einrichtung am Mittwochabend zusammen mit dem Heeker Pendant „Dienst am Nächsten“ (siehe Kasten) den Ehrenamtspreis der Gemeinde verliehen.

Die Nienborgerin Anni Rosery hat die Hilfsorganisation „Familie in Not“ vor 44 Jahren ins Leben gerufen. Über Jahrzehnte hat sie sich für Menschen eingesetzt, die plötzlich in Not geraten sind. Die Grundidee war zunächst, Kinder zu versorgen, deren Mütter krank geworden sind. Das hat sich mit der Zeit auf alle bedürftigen Bürger ausgedehnt.

Jahrzehntelang war Anni Rosery Vertrauensperson für Spender wie auch Bedürftige, nunmehr fungiert Elisabeth Voß als erste Ansprechpartnerin der Organisation. Sie nahm am Mittwoch auch die Ehrenurkunde stellvertretend für den Verein entgegen.

Schon seit 15 Jahren ist Elisabeth Voß bei „Familie in Not“ mit im Boot. Jahrelang hat sie Anni Rosery unterstützt, von Jahr für Jahr hat sie mehr Aufgaben in der karitativen Einrichtung übernommen. Vor allem die Verwaltung und die Finanzen liegen nunmehr in ihren Händen.

„Meine Arbeit lebt von Gesprächen“, sagt Elisabeth Voß. Sie geht viel durch den Ort, bringt Familien mal eine Aufmerksamkeit vorbei, hört hier und da nach, wie es den Menschen derzeit geht. Denn mit dem bloßen Auge sehe man oft nicht, wo Probleme seien und wo Hilfe nötig sei, erzählt Voß.

Die Rentnerin ist gelernte Krankenschwester, ihr ehemaliger Beruf hilft ihr dabei, das Ehrenamt zu leisten. „Damals habe ich schon gelernt, schlimme Dinge nicht an mich heranzulassen“, sagt die 63-Jährige. Das sei auch in dem Ehrenamt wichtig.

Nicht nur Erwachsene sind manchmal auf schnelle Hilfe angewiesen. Oft sind es auch Kinder, die in der Not der Familie leiden. Etwa, weil sie sich nicht die gleiche Kleidung leisten können, mit denen ihre Klassenkameraden in der Schule auflaufen. Und weil sie nicht wollen, dass ihre Mitschüler von den Sorgen in der Familie etwas mitbekommen. Dann springt schon mal die Hilfsorganisation ein, kauft neue Kleidung und legt dem Kind vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk dazu.

Zudem gibt es bei „Familie in Not“ derzeit drei Frauen, die regelmäßig zu Familien gehen und diese im Alltag unterstützen. „Meist bei älteren Pflegebedürftigen“, sagt Voß. Diese bekommen dann eine Aufwandsentschädigung für die Betreuung, an der sich die Familienmitglieder beteiligen.

Ansonsten finanziert sich alles über Spenden. Dass diese auch nach Jahrzehnten noch immer hoch sind, dafür sind Elisabeth Voß und Anni Rosery besonders dankbar. Einige unterstützen die Organisation regelmäßig, andere einmalig, wie es gerade in der Adventszeit viele tun.

Selten gibt es auch mal schwarze Schafe – Bürger, die die Organisation schlicht ausnutzen wollen. „Wenn wir nicht 100-prozentig sicher sind, spenden wir nicht“, stellt Voß klar. Daher arbeitet sie auch viel mit den Behörden zusammen, damit das Geld an richtiger Stelle ankommt.

„Wir können nicht alle Probleme lösen“, sagt Elisabeth Voß. Aber einige. Und dafür reicht manchmal schon ein schlichtendes Wort und ein kleiner Vorschuss, damit der Stromanbieter den Strom doch nicht abstellt – und die Rechnung ab dann wieder pünktlich beglichen wird.