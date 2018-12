Am Samstag (22. Dezember) befuhr gegen 14 Uhr eine 26-jährige Havixbeckerin mit ihrem Auto die Havixbecker Straße in Nottuln in Fahrtrichtung Havixbeck/Kreuzung Verkehrsampel B 525. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb und zeigte für die Fahrerin gelbes Blinklicht in Fahrtrichtung Havixbeck an, berichtet die Kreispolizei. Zudem war für sie an der Kreuzung das Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“ aufgestellt.

Ein 60-jähriger Coesfelder befuhr ebenfalls mit seinem Auto die jetzt bevorrechtigte B 525 in Fahrtrichtung Münster/A43. In seinem Wagen befanden sich noch drei weitere Personen. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde die Frau aus Havixbeck schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle Personen, die sich in dem anderen Auto befunden haben, wurden leicht verletzt.

Auslaufende Betriebsstoffe machten umfangreiche Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr und eine angeforderte Firma erforderlich. Für zwei Stunden kam es im Kreuzungsbereich zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs, so die Kreispolizei in ihrem Bericht.