Dülmener wurde Opfer von Gewaltverbrechen - Ehefrau tatverdächtig

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster sowie der Polizeibehörden Coesfeld und Münster hatten die Rettungskräfte am Dienstagabend (25.12.) um 17.25 Uhr den 86-jährigen Mann leblos in seiner Wohnung in Dülmen gefunden. In der Wohnung hatten sie auch die gleichaltrige Ehefrau angetroffen.

"Die Situation in der Wohnung deutete schnell darauf hin, dass der Tod des Mannes nicht auf eine natürliche Ursache zurückzuführen ist, sondern möglicherweise durch Gewalteinwirkung von außen herbeigeführt wurde", erläutert Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Dringend tatverdächtig ist die 86-jährige Ehefrau. Diese befindet sich seit dem ersten Weihnachtsfeiertag in einer psychiatrischen Klinik."

Mordkommission im Einsatz

Der Leichnam des 86-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag (26.12.) im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert. Als Todesursache stellten die Rechtsmediziner massive stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Körper des 86-Jährigen fest.

Zur Klärung der Tatumstände wurde beim Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission eingerichtet. "Wir ermitteln wegen des Verdachts des Totschlages gegen die 86-jährige Ehefrau des Toten", erklärt Kriminalhauptkommissar Heiner Olthuis, Leiter der Mordkommission. "Ein Schwerpunkt der Ermittlungen wird unter anderem darin liegen, die psychische Verfassung der Beschuldigten zur möglichen Tatzeit und die Hintergründe der Tat zu klären."