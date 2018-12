Am frühen Samstagmorgen (29. Dezember) gegen 2.30 Uhr hat sich im Havixbecker Bürgerpark ein bewaffneter Raubüberfall ereignet. Wie die Polizei Coesfeld mitteilte, bedrohte in dem Park an der Altenberger Straße ein noch unbekannter Täter mit einem Messer einen 18-jährigen Havixbecker.

Der junge Mann gab dem vermummten Unbekannten einen 50-Euro-Schein. Der Täter nahm das Geld und flüchtete.

Nach Angaben der Polizei wird der Täter wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose. Er trug schwarze Schuhe und hatte auf dem Kopf eine Sturmhaube. Gesprochen hat der Mann nicht.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Unbekannte nicht angetroffen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Coesfeld zu melden. Kontakt: ✆ 0 25 41/1 40