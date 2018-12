Zwei Meter tiefe Teiche sind weg

Das zeigt sich bei einer Rundfahrt mit dem Umweltbeauftragten der Gemeinde Everswinkel Bernd Schumacher. „Das war das trockenste Jahr seit 1881“, sagt der Diplom-Geograf, Landschaftsökologe. Fachbereich Tiefbau, Umwelt, Grün.

Seit 2001 ist der Münsteraner Umweltbeauftragter für Everswinkel: „Ich habe so ein Jahr noch nicht erlebt wie 2018: jeden Monat war es zu warm. Es fehlen Niederschläge und damit auch Verdunstungen.“ Im Jahresmittel drei Grad über Durchschnittstemperatur: „Solche Temperaturen haben wir sonst eigentlich immer nur in Oberitalien.“

In der Bauerschaft Wester, nahe der Landesstraße 793 zeigt Schumacher auf die leeren Teiche. „Zwei Meter steht hier sonst das Wasser. Mehrere Teiche sind in Everswinkel trocken gefallen.“ Das gleiche Bild zeigt sich auch in der Alverskirchen, Bauerschaft Holling nahe der Angel. „Der Grundwasserstand ist so niedrig, das nichts mehr kommt.“ Vor allem um die Hainbuchen und die Erle sorgt sich Schumacher. Es geht auch um den Gehalt an verfügbarem Bodenwasser. Unter 40 Prozent wird es äußerst kritisch für die Pflanzen. „Im Juli 2018 ist der Wert unter 40 Prozent gerutscht“, sagt Schumacher und schaut sich mit Sorgenfalten um, sieht auch die ausgetrockneten kleinen Gräben an den Wegen.

„Für die Pflanzen fehlt seitdem das notwendige Wasser. Schon im April und Mai hat es zu wenig geregnet, so dass der Boden immer weiter ausgetrocknet ist. Eichen und Buchen verlieren ihre Blätter und Früchte, weil ihre Wurzeln nicht die rettende Tiefe wasserführender Bodenschichten erreichen. Die meisten Bäume werden nach dem Hitzesommer 2018 vermutlich einen dünneren Jahresring ausbilden.

Der Weizen entwickelte schon eine Notreife. Auch die Verbundgräben sind ausgetrocknet und nur noch sumpfig oder ganz trocken. Ideal für Unkraut wie Brennnesseln, was manchen Graben schon zu wuchert, wie einen Verbundgraben, der von Versmar in den Piepenbach führt. Ein paar Kilometer weiter, in der Bauerschaft Wettendorf ist der Piepenbach, obwohl er hier schon einiges an Lauflänge erreicht hat, auch ausgetrocknet. „Selbst die Angel hat einen historischen Niedrigstand von 30 Zentimetern, aber die ist ja auch mit einem 100 km Länge deutlich länger (Lauflänge) als der Piepenbach.

Schumacher blickt auch auf die Böden: „Wenn dann jetzt Niederschläge kommen, quillt der Boden auf. Wir brauchen mittlerweile schon ergiebigen Dauerregen/Landregen, um einigermaßen den Normalzustand herstellen zu können, was die Bodenfeuchte angeht.“ Heißt konkret? „Zwei bis drei Monate Dauerregen!“ Auch nicht gut ist es, wenn der aktuelle Winter kalt und trocken ist: „Dann verdunstet weiterhin Wasser.“

Die Dürre sorgt auch für Probleme bei den Erdkröten, denn die Bauerschaften sind nicht nur beliebtes Brutgebiet für Vögel, sondern auch beliebtes Laichgebiet für Kröten. „Die Kröten, die sich gerade im Laub jetzt ihr Winterlager bauen, suchen zur Krötenwanderung im März und April wieder Gewässer auf. Aber sie werden sich wohl länger als sonst auf die Suche begeben müssen, denn einige Teiche sind schon mehrere Monate trocken und bieten keine Laichgewässer mehr für die Kröten.“ Mit erschreckenden Folgen Schumacher befürchtet einen Einbruch bei der Population. „Ausschlaggebend wird sein, wie regenreich der Winter wird und ob sich die Gewässer bis März 2019 wieder füllen.“

Bei den Straßenbäumen kam man jetzt in der Wintersaison die starke Trockenschäden nicht so gut erkennen, weil die meisten Blätter ja schon gefallen sind. „Die Blätter sind geprägt von Nekrosen, also absterbenden Blatträndern.“ Das ganze Ausmaß wird sich erst im Frühling 2019 zeigen.

Von Klimaveränderung will Bernd Schumacher noch nicht sprechen, wohl aber von Klimaänderung“ „Abzuwarten ist, ob die Bäume im Frühjahr neuen Austrieb bekommen, ein Totalverlust wäre möglich“, so die Einschätzung des erfahrenen Umweltbeauftragten. Aber er ist skeptisch: „Es sieht nicht danach aus, als würden wir in den nächsten Wochen aus der Dürre rauskommen.“