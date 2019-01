Viele Einsätze - keine gravierenden Vorfälle

Schlägerei in Bocholt

Die Polizei des Kreises Borken musste nach der bisher vorliegenden Bilanz etwas weniger Einsätze als im Vorjahr (2017/2018: 61 Einsätze; 2016/2017: 92 Einsätze) bewältigen, die mit den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel zusammenhingen. In Bocholt kam es im Bahnhofsbereich zu einer Schlägerei mit rund zehn Personen, bei der ein 24-jähriger Bocholter schwer verletzt wurde. Drei Verdächtige wurden im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte angetroffen. Es handelt sich um einen 28-Jährigen aus Bocholt und zwei in Isselburg wohnhafte Männer im Alter von 30 und 22 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 2.30 Uhr bat ein 37-jähriger Bocholter seinen Nachbarn um Ruhe. Dies quittierte der 39-jährige Nachbar mit einem Schlag ins Gesicht des 37-Jährigen. Ein Straferfahren wurde eingeleitet. Gegen 4 Uhr brannte auf der Hohenzollernstraße ein Papiercontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Kreis Coesfeld

Gut zu tun hatten auch die Einsatzkräfte der Polizei Coesfeld zum Jahreswechsel. Dabei hat sich der erhöhte Kräfteansatz als angemessen gezeigt, so die Polizei. In der Zeit von Silvester um 18 Uhr bis Neujahr um 6 Uhr fuhren die Streifenwagen im Kreis Coesfeld zu insgesamt 66 Einsätzen aus. Einsatzanlässe waren überwiegend Ruhestörungen, Streitigkeiten oder Sachbeschädigungen durch Randale.

Kreis Warendorf

Rund achtzig Einsätze nahm die Polizei Warendorf zwischen dem Silvesterabend und Neujahrsmorgen kreisweit wahr. Dabei ging es über Hilfeersuchen, verbale Streitigkeiten, Beleidigungen, unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern, Ruhestörungen, kleineren Bränden bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Münster

Am Silvesterabend und Neujahrsmorgen waren Feuerwehr und Hilfsorganisationen in Münster vielfach im Einsatz, um Brände zu löschen und verletzte Menschen medizinisch zu versorgen. Mehrere Handverletzungen und Gesichtsverletzungen an Augen und Ohren, ausgelöst durch Feuerwerkskörper, waren zu verzeichnen, ebenso wurden blutende Wunden nach Schnittverletzungen durch Glas medizinisch versorgt.

Die Lage im Kreis Steinfurt

In Rheine hat es an der Straße Gröns Esch in der Neujahrsnacht einen Mülltonnenbrand gegeben. Das Feuer griff auf einen Zaun und ein daneben stehendes Auto über. Derzeit ist noch unklar, wie der Brand entstehen konnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Bei einer Kontrolle auf der Straße An der Zechenbahn in Ibbenbüren wurde in der Silversternacht eine 54-jährige Autofahrerin überprüft. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Ibbenbürenerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein ist sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt worden.

Zeugen informierten die Polizei über eine weitere Trunkenheitsfahrt am Neujahrsmorgen in Emsdetten. Sie teilten den Beamten mit, dass ein 20-Jähriger aus Emsdetten betrunken mit einem Auto auf dem Heimweg sei. Die Polizei konnte den Fahrer antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat seinen Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.