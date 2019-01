Das teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Am Vormittag würden aber zwischen Coesfeld und Dorsten noch vereinzelt Züge ausfallen. Nachdem es drei Tage lang zu massiven Einschränkungen für die Reisenden kam, sollten die Züge am Neujahrstag wieder nach Plan fahren. Aber auch da hatte es Ausfälle gegeben. In Nordrhein-Westfalen waren vor allem die Linien RE 14 zwischen Essen und Borken, RB 44 zwischen Oberhausen und Dorsten und RB 45 zwischen Coesfeld und Dorsten betroffen. Weil auch bei den Busunternehmen die Personaldecke dünn sei, könne für viele Verbindungen kein Ersatzverkehr angeboten werden.