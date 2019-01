Verdächtiger hatte 2,6 Promille im Blut

Bei dem Angriff in einer Pizzeria im Münsterland Ende Dezember waren zwei Menschen - 26 und 51 Jahre alt - durch Stiche schwer verletzt worden. Anschließend soll der 31-Jährige in einer weiteren Gaststätte einen Mann angegriffen, ihn aber nicht getroffen haben.Ein Richter erließ Haftbefehl wegen dreifachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Für die Ermittler ist das Motiv des noch Deutschen unklar. „Wir haben derzeit keinerlei Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Der Beschuldigte habe nach seiner Festnahme angegeben, sich an nichts erinnern zu können.