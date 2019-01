Surenburg stellt Insolvenzantrag

Ende Dezember 2018 ist beim Amtsgericht in Münster Insolvenzantrag für die Parkhotel Surenburg Betriebsgesellschaft mbH gestellt und das Verfahren eröffnet worden. Laut Hoteldirektor Alexander Breitung, mit seiner Ehefrau Susanne auch Pächter, ist der Insolvenzantrag die Folge aus einem Zivilrechtsverfahren vor dem Landgericht Münster.

Dabei streiten der Eigentümer der Hotel-Immobilie, Dr. Philipp Freiherr Heereman von Zuydt­wyck, und die Pächter seit geraumer Zeit um das Pachtgeld. Nach einem aktuellen Urteil zugunsten von Baron Heereman besteht die Möglichkeit, Forderungen in Höhe von rund 130.000 Euro im Wege der Zwangsvollstreckung einzutreiben. „Eine Zahlungsunfähigkeit wäre die Folge, der Insolvenzantrag ist zwingend“, so Breitung.

Hotel und Restaurant bleiben erst einmal geöffnet

Die 38 Mitarbeiter des Parkhotels sind bei einer Betriebsversammlung informiert worden, ihre Gehälter sind bis Ende Februar gesichert. Hotel und Restaurant bleiben erst einmal geöffnet.

Zum Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Dirk Hofschulte bestimmt worden. In Gesprächen zwischen ihm, der Hoteldirektion und der Freiherrlich Heereman von Zuydtwyck´schen Hauptverwaltung mit Sitz in Münster wird nun in den nächsten Wochen über die Zukunft des Parkhotels Surenburg entschieden.

Gegen das Urteil des Landgerichtes Münster haben die Pächter übrigens Berufung eingelegt. Der Prozess „Baron gegen Breitung“ wird vor dem Oberlandesgericht in Hamm fortgesetzt werden.