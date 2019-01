Danach überprüften Mitarbeiter vom 27. bis 31. Dezember 279 Betriebe von denen 223 Pyrotechnik verkauften. Dort entdeckten die 14 Arbeitsschützer insgesamt 96 Verstöße. Wie in den vergangenen Jahren wurde auch diesmal die höchste Anzahl von Mängeln (32) bei versperrter Flucht- und Rettungswege festgestellt.

In 18 Fällen fehlten Feuerlöscher oder waren nicht geprüft. In 14 Geschäften war zu viel Pyrotechnik vorhanden, die aber in elf Fällen innerhalb der Verkaufsstelle umgelagert werden konnte. Erlaubt ist die Auslage von Feuerwerkskörpern mit ei­nem Netto-Gewicht von 70 Kilogramm. In sechs Fällen wurde die Pyro-Technik falsch gelagert. In zwei Fällen wurde die Pyro-Technik in nicht zulässigen Lagerräumen vorgefunden.