Auf offener Straße kam es am Donnerstagnachmittag Im Linger zum Raub von Bargeld. Zwei bislang unbekannte Täter forderten um 17.40 Uhr einen 54-jährigen Ahlener unter Vorhalt eines Messers auf, Bargeld auszuhändigen. Als das Opfer die Geldbörse in der Hand hielt, entrissen ihm die Täter diese. Die genaue Höhe der Beute steht zurzeit nicht fest. Bei dem Messer handelte es sich um ein Klappmesser mit einer 15 bis 20 Zentimeter langen Klinge. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Dolberger Straße. Beide Unbekannten trugen einen bis über die Nase gezogenen schwarzen Schal, einen schwarzen Kapuzenpullover, unter der Kapuze ein Basecap sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Ein Täter war etwa 1,85 Meter groß und 100 Kilogramm schwer, der Zweite etwa 1,70 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Hinweise unter Telefon 96 50.